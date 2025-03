Una quarantena de persones protesten a Lleida contra el tancament de grups a l’escola pública

Publicat per Segre Vídeo AMADO FORROLLA Creat: Actualitzat:

Una quarantena de persones s’han manifestat aquesta tarda davant de la delegació de la Generalitat a Lleida en contra del tancament de grups a l’escola pública i en reivindicació del desplegament de tots els punts del decret per l’educació inclusiva. La de Lleida ha estat una de la desena de les concentracions convocades pel sindicat USTEC-STEs a tot Catalunya.

Aquesta mobilització ha tingut lloc coincidint amb l’últim dia de termini de la preinscripció per al pròxim curs a Infantil, Primària i ESO, i després que aquest matí hagi tingut lloc un debat en el Parlament sobre la supressió de grups en la pública durant la sessió de control al Govern. Precisament, un grup de docents ha interromput la intervenció de la consellera d’Educació i FP, Esther Niubó. Portaven cartells en els quals es podien llegir demandes de la comunitat educativa com "no al tancament de línies públiques", "desconcertació ja" o "desplegament decret d’inclusiva". Interpel·lada pel diputat d’ERC Juli Fernàndez, Niubó ha assegurat que els criteris de planificació educativa "sempre van enfocats a l’objectiu de preservar el sistema educatiu públic, millorant la qualitat" i ha destacat un context amb la "natalitat a la baixa" amb uns 30.000 alumnes menys el pròxim curs a Catalunya. Precisament, aquest ha estat l’argument que ha utilitzat prèviament el president de la Generalitat, Salvador Illa, en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha acusat l’Executiu català del "tancament de 111 línies de la pública i l’obertura de 21 grups de la concertada". Illa ha subratllat que "no es tanca cap escola pública".