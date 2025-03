Indignació entre els veïns de la perifèria de Lleida al veure multiplicats els rebuts d'escombraries

“El meu rebut de les escombraries ha pujat d’uns 30 euros a 94 d’anuals, és una barbaritat”, considera una veïna dels Mangraners que se sent “indignada” al veure que la seua factura s’ha triplicat en un any . Malgrat que la Paeria ja va anunciar les noves ordenances fiscals l’octubre passat, explica que “és el tema del dia”, ja que els veïns de tota la ciutat han començat a rebre aquesta setmana les cartes amb el preu actualitzat que hauran de pagar pel servei.

Hi ha un import fix de 81,05 euros a tota la ciutat (menys a l’Horta, de 56,30 euros) a què se suma una taxa variable que creix en proporció amb la superfície de les cases.

“Estem rebent moltes queixes”, comenta la presidenta veïnal del barri, Pilar Sánchez, que cita que un negoci dels Mangraners passarà de pagar uns 80 euros a gairebé 500. Així mateix, en alguns habitatges el rebut gairebé s’ha multiplicat per 4, al passar d’uns 30 euros a més de 110.

La tinenta d’alcalde Carme Valls va presidir ahir la reunió informativa sobre els rebuts a Balàfia. - AMADO FORROLLA

Els Mangraners és un dels barris on més puja el rebut, però no l’únic. L’establiment d’una taxa fixa comporta que la factura es multipliqui en 300 carrers de cinquena i sisena categoria, als barris més perifèrics. “Els veïns estan molt enfadats, no té sentit pagar més per superfície, hi ha persones grans que viuen soles i generen menys residus que en altres pisos més petits amb més habitants”, afirma la presidenta de l’associació de veïns de la Bordeta, Mari Carme Guerrero. “Alguns veïns s’han queixat i hem vist que l’ajuntament està portant a terme reunions a tots els barris, però a nosaltres no ens han dit res”, lamenta la líder veïnal de Llívia, Nora Ribau.

El seu homòleg del Secà, José Carreiro, explica que “aquí també hi ha moltes queixes” i creu que “la federació d’associacions de veïns hauria de queixar-se conjuntament davant de l’ajuntament”. El seu president, Toni Baró, valora que “si el preu del servei s’ha de sufragar íntegrament amb els rebuts, com obliga la Unió Europea, s’hauria de compensar amb mesures fiscals a part de les bonificacions previstes”.

Així mateix, el representant del col·lectiu gitano i president de l’Associació Futur, Paco Salazar, destaca que a la Mariola hi ha moltes famílies vulnerables que no poden afrontar un augment del rebut com aquest. I sobre les bonificacions, diu que moltes tampoc saben com demanar-les. “En tot cas, caldria que vingués al barri un treballador social i recollir i tramitar totes les sol·licituds”, indica.

L’edil Carme Valls recorda que l’any passat es va rebaixar l’IBI un 2% i explica que encara no es pot calcular el rebut pel nombre de persones que viuen a les cases perquè els padrons no estan parametritzats, però “ho farem tan aviat com estiguem llestos”, afirma. Destaca que la taxa mitjana és de 111,61 euros davant dels 165 d’Alpicat o Almenar, per la qual cosa a Lleida el servei surt a 0,36 €/dia.

El sector de l’hostaleria titlla l’increment de “barbaritat”

El sector hostaler també és molt crític amb el gran increment del rebut de les escombraries. El secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, va afirmar ahir que han rebut trucades en aquest sentit i va afegir que “ja vam advertir que era una barbaritat”. Va reconèixer que per aplicar millores en la neteja de la via pública, una reclamació general, són necessaris més recursos i que una normativa determina que el servei s’ha “d’autofinançar”.

Però va apuntar que efectuar un augment tan elevat en la taxa “no està bé” i va alertar que aquest cost s’acabarà traslladant la gent. Com a exemple, la titular de la cafeteria La Caseta de Gretel, al carrer Sant Hilari, va detallar que pel seu local de 48 m² pagarà aquest any 680 euros, el triple dels 240 que va abonar l’any passat. “És un robatori. No es pot assumir”, va indicar, i va dir que haurà d’acabar repercutint-ho en els preus progressivament.