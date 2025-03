La Paeria de Lleida sol·licita fons al Govern per recuperar patrimoni històric com el Xalet dels Camps Elisis

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Paeria sol·licita fons a la Generalitat per recuperar patrimoni històric que necessita intervencions importants de restauració i donar-los un ús ciutadà. Així ho va plantejar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, al director general de Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs, que va visitar la Seu Vella, l’antic convent de Santa Teresa i l’església de Sant Martí. Precisament, aquests dos edificis són alguns que l’alcalde vol recuperar, així com la farinera La Meta, el Xalet dels Camps Elisis i les termes romanes de Cardenal Remolins. “Li he explicat l’enorme potencialitat de Lleida en patrimoni històric i artístic, especialment en la transformació en equipaments d’ús quotidià que contribueixin a la dinamització cultural, cívica, social i econòmica de la ciutat”, va afirmar.

Al Turó de la Seu Vella, van visitar la Llengua de Serp, que va registrar un despreniment, i van informar de l’inici imminent de la segona fase de la restauració de les cobertes del claustre, que abordarà les que donen a la plaça dels Apòstols i la Canonja. La intervenció serà mínima, per no alterar l’aspecte original. Aquesta obra es finança amb una aportació del ministeri de Cultura.

El subdelegat del Govern central, José Crespín, va explicar que aquesta obra “arriba dos anys tard perquè el primer concurs va quedar desert, vam haver d’actualitzar el projecte, tornar a licitar-lo i ara s’ha adjudicat per 540.000 euros”, però va remarcar la “satisfacció de completar una obra que desitgem”.

A les cobertes rehabilitades en la primera fase, entre el 2019 i el 2021, es van descobrir traços a escala natural gravats sobre la pedra, originals del segle XV, que van servir per guiar arquitectes i picapedrers per construir les voltes del claustre. Ara, l’àrea d’Arqueologia i Informàtica documentarà tot el procés de restauració de la coberta a través d’imatges captades amb un dron per obtenir un model 3D de gran precisió i s’analitzarà si al tram on ara s’actua apareixen més vestigis de plans medievals. L’ús dona com a resultat una ortofoto i un model digital de superfície, elements fonamentals per a la conservació i documentació del patrimoni històric.