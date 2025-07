Treballadors de l’oficina d’estrangeria de Lleida denuncien el col·lapse del servei

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Creat: Actualitzat:

Treballadors de l’oficina d’estrangeria de Lleida han fet una protesta aquest matí per denunciar el col·lapse d’aquest servei per la falta de personal, la qual cosa provoca importants demores en la tramitació dels expedients perquè persones de fora d’Espanya puguin obtenir un permís de treball i regularitzar la seua situació. La concentració ha estat convocada pels sindicats CCOO, CGT i UGT, que destaquen que porten anys avisant d’aquesta situació que anirà, a més en les properes setmanes i mesos, i han assenyalat que fins que no es resolgui aquesta situació es concentraran tots els dijous a les 10.30 hores davant de l’oficina d’estrangeria i la comissaria de la Policia Nacional de Lleida, que està situada a l’avinguda de Prat de la Riba.

"Tenim un retard enorme en la tramitació dels expedients", ha admès Marina Coterillo, una treballadora que porta 17 anys a l’oficina de Lleida. "Hace sis anys tardàvem aproximadament entre un mes, mes i mig en tramitar la majoria dels expedients que ens arribaven i ara hem passat a tardar entre 3 i 6 mesos, això provoca que la gent no pugui continuar treballant, accedir a determinats ajuts o a la prestació d’atur", lamenta Coterillo. Això es deu, asseguren la treballadora i els sindicats, que no es cobreixen les baixes ni les jubilacions, ni de l’oficina de Lleida ni de tot l’Estat. En Lleida hi haurien d’haver 32 persones, però la realitat és que ara mateix són 14. "Rebem trucades de gent que estan desesperades i no podem fer res, no som suficients", lamenta Coterillo, que detalla que cada dia reben entre 50 i 80 expedients mitjançant el registre electrònic, atenen una quinzena de cites prèvies i trucades de forma constant".

Els treballadors adverteixen que aquesta situació de col·lapse anirà a més a partir del 20 de maig, dia en què entri en vigor un reial decret que modifiqui les condicions perquè els estrangers puguin obtenir un permís de treball. "Es flexibilitzaran bastant certs tipus de permisos com les regularitzacions a través de l’arrelament social, els terminis per presentar-los seran més curts, farà falta menys temps d’estada irregular a Espanya per presentar les regularitzacions i podrà presentar-lo molta més gent i en cap moment no s’ha proposat d’ampliar la plantilla", critica Coterillo.

Per la seua part, la delegada sindical de CCOO de l’Administració General de l’Estat a Lleida, Barbaria Primo, critica que la falta de personal a les oficines d’estrangeria es deu, en part, "que la retribució que reben és diferent d’altres organismes equiparables com el SEPE, la Seguretat Social o Trànsit". Denúncia que "no pot ser que els expedients no es resolguin fins mínino de 3 mesos i hagin de passar un calvari per demanar cita prèvia, han vingut persones desespedaras perquè els faran fora del seu lloc de treball per no tenir renovada la Targeta d’Identitat d’Estranger. Això és violència institucional i no pot ser que la discriminació a treballadors estrangers comenci des de la pròpia administració", ha lamentat Primer.

Paral·lelament, Josep Vilarassau, de CGT, va denunciar que un altre problema que tenen són les condicions de les seues oficines, que tenen nombroses deficiències i ho han denunciat davant d’inspecció de treball. "En la primera planta tenim una trentena de goteres", ha dit Vilarassau, mentre que l’escala d’emergències "també està clausurada". Ha afegit que des d’inspecció de treball els va donar un termini de 6 mesos a la subdelegació del Govern a Lleida perquè solucioni aquestes deficiències "però no han fet res, els han donat un altre termini de 6 mesos que expira en el juny i encara no han començat a fer res de res".