Pagesos obren el procés per excloure del seu regadiu una urbanització de 50 xalets de Lleida

La comunitat de regants d’Alpicat, que reuneix 449 pagesos d’aquest municipi i Lleida, ha iniciat un procés que pot culminar amb l’exclusió del regadiu d’una urbanització d’uns 50 xalets a què subministra aigua. Ara es prepara per modernitzar el reg i rebutja instal·lar hidrants a les cases, com demanen alguns dels propietaris.

La comunitat de regants d’Alpicat, que reuneix 449 agricultors d’aquest municipi i Lleida, ha fet els primers passos d’un procés que pot culminar amb l’exclusió de la seua superfície regable d’una urbanització de 50 xalets. Aquests habitatges estan en sòl no urbanitzable del terme municipal de Lleida, a la confluència entre les autovies A-2 i A-22. Des de la seua construcció han rebut aigua de reg i ara els pagesos volen que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) es pronunciï sobre si han de continuar proveint la gran majoria d’aquestes cases, atès que reben aigua potable de la xarxa municipal. La de reg té altres usos, que van des d’omplir piscines fins a regar jardins i horts.

Després de dècades donant aigua de reg a la urbanització, la situació ha canviat arran del projecte per modernitzar el regadiu en aquesta superfície, de 1.250 hectàrees dins del Canal d’Aragó i Catalunya. Els regants han rebut per a això 4 milions d’euros de fons Next Generation de la UE.

Propietaris de xalets han demanat que les obres incloguin instal·lar hidrants per als seus habitatges, una cosa que la comunitat rebutja. Considera que suposaria malversar fons atorgats per millorar l’eficiència del regadiu i que fer-ho posaria en perill el cobrament de les subvencions. Per la seua part, amos d’habitatges argumenten que les parcel·les que ocupen les seues cases són sòl rústic qualificat com a agrícola i valoren que tenen dret a beneficiar-se de la modernització.

Davant d’aquesta situació, la comunitat de regants va convocar una assemblea per votar un únic punt, “la tramitació d’un expedient de regularització de la zona regable respecte a les parcel·les urbanitzades sense destinació agrícola i que reben subministrament d’aigua municipal”. El seu objectiu és que la CHE decideixi si el sòl ocupat amb cases ha de continuar formant part de la superfície regable. En cas que en quedi exclòs, la comunitat haurà de continuar donant aigua a les cases que no en reben de la xarxa municipal. L’entitat estima que són menys del 10%.

La sessió, convocada dimecres passat a les 20.00 hores, va haver de suspendre’s al cap de mitja hora, a causa que centenars de persones van desbordar la seu de la comunitat. A banda dels agricultors, hi van acudir nombrosos habitants dels xalets afectats i les seues famílies. Part dels assistents es van quedar al carrer, la qual cosa impedia que tots hi poguessin participar. La comunitat preveu ara convocar una nova assemblea en un local més espaiós, en una data encara per decidir.

Una assemblea tensa que es va suspendre al cap de mitja hora

L’alta afluència de públic va desbordar el local de la comunitat en l’assemblea convocada dimecres. - GERARD HOYAS

L’assemblea per posar en marxa l’expedient davant de la CHE va durar poc més de mitja hora abans que la junta de la comunitat decidís suspendre-la. Tanmateix, aquest temps va ser suficient per a un debat tens i acalorat. Propietaris de xalets i els seus familiars van reclamar la instal·lació d’hidrants per a les seues cases, al considerar que tenen el mateix drets que els regants a beneficiar-se de les obres. Per la seua part, la direcció de la comunitat va recordar que la subvenció milionària per fer possible la modernització està subjecta a l’escrutini de les administracions i que aquesta ajuda pot perillar si s’utilitza per fer obres amb finalitats diferents al reg.