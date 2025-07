El ple s’ha celebrat sense l’alcalde, Fèlix Larrosa, que no hi ha pogut assistir per prescripció mèdica.

El ple de l’ajuntament de Lleida ha aprovat aquest migdia una moció que insta el govern dur a terme la municipalització del servei d’autobusos urbans i que s’instal·lin marquesines en totes les parades que urbanísticament així ho permetin. La moció ha estat presentada per la Marea Pensionista de Lleida i el punt sobre la municipalització ha comptat amb els vots a favor dels regidors d’ERC (5) i el Comú (1), el rebuig dels de Vox (2) i l’abstenció dels del PSC (7), PP (5) i Junts (5). Aquests tres últims grups han justificat el sentit del seu vot assenyalant que actualment està en licitació un estudi per analitzar la viabilitat d’aquest servei i que determini quin model és més eficaç, si la gestió pública o privada. Per la seua part, ERC i els comuns van recordar que la municipalització de la zona blava també va generar dubtes en el seu moment però ha demostrat que ha estat una bona idea" ja que van detallar que ha comportat tant una millora del servei com un estalvi per a les arques municipals. Per la seua part, des de Vox van mostrar el seu rebuig de la municipalització i han exigit al govern que reclami a l’empresa concessionària que el sistema funcioni "com cal".

Aquest ha estat el punt més destacat del ple, en el que també s’ha aprovat per unanimitat una moció de la Associació Long Covid Lleida que reclama destinar més recursos i investigació per tractar les persones amb Covid persistent, que a la província de Lleida han quantificat en un miler, i poder rebre una atenció sanitària especialitzada sobre la seua malaltia, també a nivell pediàtric.

En un altre ordre, el ple també ha aprovat la suspensió de llicències per instal·lar plaques solars en el Centre Històric durant un any amb els vots a favor de PSC, PP, Junts i Vox, així com el canvi de l’escut de la ciutat per ajustar-se a la normativa heràldica de la Generalitat. També s’ha aprovat la moció d’ERC contra l’acord entre la Unió Europea i el Mercosur per defensar el sector agrari lleidatà.

