Els jubilats denuncien en el ple que sis de cada deu parades de bus no tenen marquesina

L’alcalde, absent per prescripció mèdica. El ple va tenir la baixa de l’alcalde, Fèlix Larrosa, que no hi va poder assistir per prescripció mèdica. Les seues funcions les va exercir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. - JORDI ECHEVARRIA

El 61,6% de les parades d’autobús dels barris cèntrics de la ciutat no tenen marquesina malgrat que almenys en la meitat hi ha espai per posar-ne una. Així ho va assegurar ahir el portaveu de la Marea Pensionista de les Terres de Lleida, Antoni Capell, en la moció que van presentar en el ple municipal, en la qual també demanava millores a la xarxa de busos i portar a terme la municipalització del servei. Aquest últim punt va ser aprovat amb els vots d’ERC i el Comú, mentre que Vox s’hi va oposar i el PSC, PP i Junts es van abstenir al·legant que està en licitació un estudi per analitzar si seria més eficaç la gestió pública o la privada. Tanmateix, el punt en el qual demanaven instal·lar marquesines allà on ho permetin les voreres, els carrils bici i els passos de vianants va ser aprovat per unanimitat.

Capell va assenyalar que a tota la ciutat hi ha 277 parades de bus urbà i des de la Marea Pensionista n’han analitzat 99, les més cèntriques i amb més volum de passatgers. D’aquestes, 38 (38,3%) tenen marquesina i 61 (61,6%) no, i estimen que aproximadament la meitat, que són una trentena, seria viable col·locar-les. Així mateix, va considerar que aquesta instal·lació seria prioritària en almenys onze, que són les que estan a prop dels CAP, hospitals, places, en els encreuaments de carrers on més línies circulen i el tanatori. Val a recordar que al gener passat la Marea Pensionista ja va denunciar la falta de marquesines i en aquell moment la Paeria va dir que a tota la ciutat n’hi havia 72, per la qual cosa només 26,6% de les parades en tenen una.

Una altra de les demandes de la moció eren millorar les freqüències dels busos, informació precisa dels temps d’espera, instal·lar plans de les línies a les marquesines, millorar les condicions dels conductors, allargar la línia L5 fins al tanatori i que s’informi de les parades a través de la megafonia dels busos.

Tanmateix, el debat entre els grups va estar centrat en la municipalització del servei, ja que la concessió actual, que és del 2002, acaba aquest any després de diverses pròrrogues. Tant ERC com el Comú van afirmar que la gestió pública reduiria despeses i milloraria el servei i van posar com a model d’èxit la municipalització de la zona blava ara fa dos anys. Tant PSC com PP i Junts van admetre que el servei té deficiències, però que esperarien els resultats de l’enquesta de viabilitat i, de moment, no es decantarien per un model o un altre. Paral·lelament, la portaveu de Junts, Violant Cervera, va plantejar que el transport públic sigui gratuït.

Sant Jordi a Ferran “amb més espai que mai”

La regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch (PSC), va assegurar ahir que la diada de Sant Jordi se celebrarà a la rambla Ferran i amb més espai que mai” gràcies a les obres de reforma de la via. Ho va dir en el torn de precs i preguntes després que ERC li demanés que confirmés la ubicació definitiva i després que inicialment anunciés que seria als Camps Elisis per, posteriorment, rectificar i mantenir-la a Ferran. “Es farà al mateix lloc que l’any passat i amb més espai que mai gràcies a les obres, atès que la calçada ja està a la mateixa altura que el passeig central i es retirarà la tanca fins a la zona de la vorera, de manera que hi haurà més espai que en edicions passades”, no va detallar Bosch. Al seu torn, el cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va preguntar a la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, sobre les crítiques veïnals per l’augment de la taxa d’escombraries que va denunciar aquest diari dijous. Valls va respondre que “la premsa necessita fer notícies” i va reconèixer que, si bé hi ha veïns a qui s’ha apujat la taxa, a d’altres se’ls ha abaixat i que han informat de les possibles bonificacions.