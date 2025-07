La Guàrdia Urbana de Lleida denuncia 370 conductors en una setmana per excés de velocitat

Publicat per Redacció Guissona Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat un total de 370 conductors en el marc de la campanya intensiva de control de velocitat realitzada entre el 17 i el 23 de març, en coordinació amb el Servei Català de Trànsit.

Durant aquesta campanya, d'àmbit territorial català, s'han dut a terme controls estàtics i dinàmics en diversos punts de la ciutat, tant en torn de matí com de tarda, i en hores estratègiques per garantir-ne l'efectivitat. En total, s'han controlat 6.472 vehicles, dels quals un 6% han estat denunciats per superar els límits de velocitat permesos. Totes les denúncies s'han tramitat per via administrativa, sense cap cas que hagi requerit actuació penal.

La Guàrdia Urbana de Lleida participa de manera habitual en les campanyes de seguretat viària organitzades pel Servei Català de Trànsit, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a les carreteres i promoure una conducció segura entre els ciutadans.

Aquesta iniciativa reforça el compromís de les autoritats amb la seguretat viària i posa de manifest la importància del respecte als límits de velocitat per prevenir accidents i millorar la convivència a la xarxa viària de Lleida.