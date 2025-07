Raimat i Sucs reclamen tenir també banca mòbil

Fa temps que les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de Raimat i Sucs reclamen poder tenir la banca mòbil però, de moment, la Generalitat no ho contempla. Aquest servei, que consisteix que una sucursal mòbil d’una entitat bancària, que en el cas de Lleida és CaixaBank, recorri municipis que no tenen caixer ni oficines bancàries perquè els seus veïns puguin fer gestions financeres o treure efectiu, el va posar en marxa el Govern fa tres mesos. De moment dona servei a vint poblacions de la demarcació i Raimat i Sucs hi volen ser incloses.

L’alcalde de la primera EMD, Ivan Fernàndez, va assenyalar que l’última oficina bancària que tenien va tancar fa 10 anys i l’últim caixer va estar actiu fins al 2020. “Això ha obligat que els negocis de Raimat i el mateix ajuntament hagin de tenir un datàfon i hem d’anar a Almacelles o a Lleida, és a dir, agafar amb cotxe uns 20 minuts, per treure diners o fer gestions, cosa que és un gran impediment per als veïns, especialment els de més edat”, lamenta Fernàndez. Assenyala que fa un any van demanar a la Generalitat formar part de la banca mòbil, “però ens van dir que les EMD no ens hi podem acollir per una qüestió de normativa, però demanem al Govern que sigui més lax i ens hi inclogui per una qüestió de necessitat, això no és just”.

El seu homòleg de Sucs, Guillem Boneu, va dir que també van demanar aquest servei a la Generalitat, “però la seua resposta és que encara és una prova pilot i que més endavant ja es veurà”. Va afegir que a la seua població “mai no hem tingut caixer i les dos oficines que hi havia van tancar fa molts anys”.

Per la seua part, una portaveu del departament d’Economia va argumentar que aquest programa està pensat per a municipis que no tenen oficina bancària i que s’han basat en les dades que recull el Banc d’Espanya en aquest sentit. Va afegir que hi ha EMD molt diverses i que algunes fins i tot tenen banc. Va incidir que van començar fa tres mesos aquest servei als municipis, que ara estan consolidant.