La Paeria prepara un nou pla d’ordenació urbanística

Des de l’ajuntament de Lleida, la tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, va explicar que “estem en en procés de redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, que contemplarà ja els usos futurs de l’espai que ara ocupa la presó perquè l’ordenació de la capital lleidatana estigui preparada”.

Així ho va anunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa, recollint una reivindicació amb gran consens a la ciutat entre els veïns perquè la presó deixi d’estar dins de la trama urbana com s’ha fet en altres ciutats, com el cas de Barcelona amb la Model. Iglesias va afegir que hi ha converses amb el departament de Justícia, que és el titular de la instal·lació, per arribar a un acord que permeti fer possible en un futur el desenvolupament del nou pla urbanístic.

Per aquest motiu, s’ha posat en marxa una Taula Cívica per impulsar el trasllat. “Són uns 30.000 metres quadrats que podrien quedar alliberats en un futur, permetent així la reordenació d’aquesta part de Ciutat Jardí i s’estan estudiant els usos que es puguin implantar a l’actual ubicació”.

Per la seua part, Ramir Bonet, president de l’Associació de Veïns de Ciutat Jardí, va considerar que mantenir l’actual centre penitenciari com està “seria un maltractament cap a la ciutat”, al considerar que “és una presó que no dona cap resultat positiu”. Per a Bonet, la solució passa per un centre nou i en una altra zona, “que no molesti ningú”. “No és una qüestió del barri, sinó de ciutat. No ens queixem que provoqui inseguretat, sinó que és una infraestructura que està obsoleta i fer-hi reformes no serviria perquè continuaria sent vella”.