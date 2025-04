Final del ramadà multitudinari a Lleida

Milers de fidels van participar en l’oració que posava fi al mes sagrat per als musulmans en aquest pavelló de la Fira de Lleida. - JORGE AGUSTÍN

La comunitat musulmana de Lleida va celebrar aquest diumenge de forma multitudinària l’oració del final del ramadà a primera hora del matí. A la capital ho van fer repartits per diversos punts de la ciutat, encara que el més freqüentat va ser la Fira de Lleida a Cappont, on es van congregar milers de fidels, i el lloc utilitzat per la comunitat Ibn Hazm.

El recinte es va omplir al màxim de la seua capacitat, així que també hi va haver fidels que van pregar a l’aparcament exterior. En tots els casos les dones van resar separades dels homes. A la demarcació van ser diversos els municipis que ahir van acollir actes multitudinaris per a l’oració com Mollerussa, Tàrrega o Cervera.