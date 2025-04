Intenta agredir un vianant a l’Eix Comercial de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Mossos i la Guàrdia Urbana van arrestar aquest diumenge a la tarda un individu que havia intentat agredir un vianant a la plaça Sant Joan de Lleida, a l'Eix Comercial. Els fets van tenir lloc cap a les 18.00 hores, quan es va alertar que s’havia produït un intent d’agressió.

Les patrulles van iniciar immediatament un dispositiu de recerca i van localitzar aleshores el presumpte autor i un cúter que havia tirat.

D’altra banda, la Urbana va arrestar de matinada dos homes per robar amb violència a un vianant al carrer Companyia. Els fets van ser a les 1.30 hores.

Detingut per agredir la seua exparella al carrer a Cappont

D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest diumenge al matí un home acusat d’agredir la seua exparella a la via pública a Cappont. L’avís es va rebre a les 8.00 hores per una possible agressió masclista a la passarel·la del Liceu Escolar. A l’arribar al lloc, les patrulles van arrestar l’home per un delicte per violència en l’àmbit familiar. L’any passat, els Mossos van atendre 1.458 dones que van denunciar haver estat víctimes de violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit familiar com en el de parella.