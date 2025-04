Nova coberta per als Docs

Les obres de la nova estació d’autobusos al voltant dels Docs han dotat d’una nova tonalitat la coberta d’aquest icònic edifici, que està passant del color maó que tenia fins ara al blanc. Això es deu al tractament que estan aplicant a la coberta per solucionar els problemes de filtracions i les esquerdes que presentava pel seu mal estat de conservació general. Així consta en el projecte d’obres de l’estació, que detalla que la coberta “presenta un mal estat general” i que s’han de portar a terme “una diversitat d’actuacions per resoldre els problemes de filtracions d’aigua, apedaçades, amb diferents tècniques i materials que ocultin la ceràmica de les voltes”. Per protegir-la, el projecte tècnic proposava cobrir-la amb un geomorter natural fet amb calç que li dona aquest color blanc. Val a destacar que les voltes dels Docs són el principal atractiu a nivell arquitectònic d’aquest edifici catalogat pel seu interès històric i artístic. A la zona dels Docs s’habilitaran les andanes de la nova estació i es construirà un edifici annex per a l’entrada i sortida dels vehicles que també servirà de zona d’espera i de serveis de la nova terminal. Així mateix, tindrà una primera planta que servirà de mirador, i tindrà un accés principal que donarà a la plaça que hi ha davant de l’estació de trens. També s’habilitarà un accés secundari pel carrer Comtes d’Urgell. Les obres van a càrrec de la Generalitat, van començar l’estiu de l’any passat, es preveu que estiguin a punt per a la primavera del 2026 i costen 40 milions d’euros.

Per una altra banda, el departament de Territori ha començat els treballs previs per retirar l’escala d’accés a la passarel·la dels Ferroviaris de la plaça Ramon Berenguer IV, a l’esquerra de l’estació de trens. Ahir un grup d’operaris preparava l’estructura metàl·lica per retirar les escales i cobrir la rampa, que serà, juntament amb l’ascensor, el pas que hauran d’utilitzar els ciutadans per arribar al pas elevat una vegada comencin les obres.

Aquest projecte forma part de les obres de l’estació de busos i es retirarà l’escala per treballar en la consolidació i vidrat de la façana dels Docs. Una vegada hagin acabat aquestes tasques es reconstruirà l’escala amb una nova estructura amb materials d’obra. Les actuals escales estaven molt degradades i rovellades i la Paeria preveu que les noves estiguin disponibles a partir del mes de setembre que ve.