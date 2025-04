El preu d’una plaça de pàrquing a Lleida oscil·la entre 5.000 i 30.000 euros

Comprar una plaça de pàrquing a la ciutat de Lleida pot suposar un desemborsament de 5.000 euros, però també de 30.000, segons on estigui ubicat. Els més cars són a les zones amb més demanda perquè hi ha falta d’aparcament, als edificis o a la via pública, de manera que en un mateix barri el preu pot ser molt dispar.

El cost de comprar una plaça de pàrquing a la ciutat de Lleida oscil·la entre els 5.000 i els 30.000 euros, import equivalent aproximadament a entre un terç i un quart del cost d’un habitatge (vegeu el desglossament).

El preu varia en funció del barri, però sobretot de la falta d’aparcament a la zona, ja sigui als mateixos edificis o bé per estacionar al carrer. I en el cas d’una plaça de lloguer, la forquilla es mou entre els 50 euros en barris perifèrics i els 100 al centre, segons fonts del sector.

A tall d’exemple, ahir estaven a la venda en un web una plaça a Llívia per 5.000 euros, una altra al carrer Jeroni Pujades de Pardinyes per 5.500 i una altra per 7.000 al Clot. I a Cappont, es publicitava una plaça per 6.000 euros en un edifici de Pere de Cabrera davant la zona d’estacionament lliure del campus de Cappont, mentre que en altres carrers amb dificultat per aparcar costen 17.200 euros (al carrer Quatre Pilans) o 23.000 (Riu Besòs). Com a zones més cares, apareixen el carrer Serra de Prades, a la Zona Alta, amb un preu de 30.000 euros, i Joc de la Bola, de 29.700.

Jordi Piqué, de Finques Farré, certifica que el preu està directament relacionat amb la demanda d’aparcament a la zona i apunta que actualment no existeix a Lleida gaire cultura d’inversors que adquireixin places per posar-les de lloguer. Assenyala que sí que és habitual que al comprar un habitatge es comprin dos places de pàrquing a l’edifici perquè preveuen que tindran un segon cotxe a la família.

El president dels Agents de la Propietat Immobiliària (API), Josep Maria Esteve, considera que la compra de pàrquings es convertirà en un “refugi” per als inversors perquè no estan subjectes a la normativa que regula el preu del lloguer de l’habitatge, tributen menys i no solen tenir problemes d’okupacions, a diferència dels pisos.

De fet, apunta que en un edifici ara en construcció a Baró de Maials a Pardinyes reben trucades de veïns interessats a comprar només el pàrquing, de manera que en la següent fase dedicaran una planta d’aparcament a aquesta finalitat. Argumenta també que amb l’avenç de les Zones de Baixes Emissions a la ciutat hi haurà persones que preferiran tenir un pàrquing a les àrees que quedin fora per assegurar-se aparcar sense problemes.

I, a més, creu que quan es generalitzi l’ús de cotxes elèctrics serà convenient disposar d’un aparcament propi en el qual instal·lar un carregador per poder recarregar el vehicle durant la nit.

Els pisos són un 9,1% més cars que fa un any

El preu de l’habitatge a Lleida es va encarir un 9,1% en el primer trimestre respecte al mateix període del 2024 i se situa en una mitjana de 1.154 €/m² (103.860 per un de 90 m²), un 32,1% menys que el màxim assolit el 2008, segons la societat de taxació Tinsa. Es tracta de l’increment més elevat de les quatre demarcacions catalanes, ja que a Tarragona va pujar un 7,7%, un 7% a Girona i un 6,8% a Barcelona.

El percentatge de Lleida és més gran que la mitjana estatal (7,5%). A Lleida capital, el cost és de 1.282 €/m² (115.390 per un de 90 m²) i l’augment interanual, del 4%, i el preu és un 38,9% més barat que el 2008. En el primer trimestre, el preu va pujar un 0,9% a la capital i un 1,7% a la província. La hipoteca mitjana a Lleida és de 109.767 euros, i la quota mensual, de 424, la més econòmica de Catalunya. El percentatge de la renda disponible de la llar destinada al pagament del primer any d’una hipoteca és del 20,4 per cent.