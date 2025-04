Quatre de cada deu sanitaris se senten esgotats a la feina

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Gairebé quatre de cada deu sanitaris catalans manifesten patir la síndrome del desgast professional, també conegut com burnout, caracteritzat per un estrès prolongat davant d’un esgotament emocional a la feina. Ho indica l’últim estudi de l’UGT, una enquesta a 3.244 professionals que mostra que el 39,4% estan cremats en un nivell alt o crític.

També assenyala que un 43,2% pateix trastorns del son, mentre que el 16,3% ha experimentat crisis d’ansietat. Així mateix, el 64,5% dels sanitaris perceben una falta de valoració del seu esforç, la qual cosa impacta negativament en la seua motivació, i només el 31,5% considera que rep el suport necessari dels seus superiors. A més, el 79,9% dels enquestats porta a terme diverses activitats alhora (multitasking) i més de la meitat, el 51,7%, informa de falta de temps per desenvolupar les seues funcions.

L’informe, presentat ahir, també assenyala la falta de personal, la sobrecàrrega a Urgències i l’infrafinançament públic com les principals deficiències estructurals del sistema sanitari a Catalunya. No obstant, destaca oportunitats per a la seua modernització com la digitalització, la incorporació de tecnologies sostenibles i la millora en la gestió del talent. El sindicat proposa redistribuir tasques i utilitzar tecnologia eficient, així com implementar polítiques d’estabilitat laboral i de reconeixement professional. També insta a fomentar el benestar emocional a través de programes de suport psicològic, i a millorar els lideratges amb un model de gestió més transparent i orientat al benestar de l’equip.