Augmenten un 21% els majors de 65 anys que demanen ajuts al lloguer a Lleida

No només els joves tenen cada vegada més problemes per accedir a un habitatge, jutjant per l’augment de les peticions d’ajuda per pagar el lloguer entre els majors de 65 anys. L’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) ha tramitat 287 sol·licituds d’ajuda per pagar el lloguer presentades per aquest col·lectiu, de les quals 226 van acudir de forma presencial i 61 més les van presentar de forma telemàtica. En número global és un 21% superior que les 237 que aquest organisme va tramitar l’any passat (189 de presencials i 48 d’online). Els ajuts els concedeix l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat, però a la ciutat de Lleida les tramita l’EMAU.

Aquestes subvencions, l’import de les quals varia en funció de l’esforç necessari per abonar la renda (vegeu el desglossament), estan pensades per facilitar l’accés o la permanència en un pis de o per al col·lectiu de persones de 65 anys o més en risc d’exclusió. No es concedeixen per ordre d’arribada de les sol·licituds, s’han de complir una sèrie de requisits, a més de l’edat i de tenir residència legal a Catalunya.

La unitat de convivència ha de tenir una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer, però no poden sobrepassar els 25.200 euros (2,9 vegades l’indicador de renda de suficiència). També s’ha de tenir contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i en el qual s’estigui empadronat. A més, el preu del lloguer no pot ser superior a 600 euros, o 900 en el cas de famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda.