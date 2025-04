L’expansió de la Bordeta, al complet

La zona d’expansió de la Bordeta, situada entre les avingudes Miquel Batllori, Flix i la carretera a Albatàrrec, ha penjat el cartell de complet i ja té totes les parcel·les amb habitatges construïts o en procés de ser venudes. I és que aquesta àrea, coneguda tècnicament com el SUR 33, ja només té un solar buit i serà per poc temps, ja que s’hi aixecaran 7 cases unifamiliars de protecció oficial que ja s’estan comercialitzant.

Precisament, al costat d’aquest solar situat a l’avinguda Fontanet hi va haver ahir una visita oficial a un nou bloc amb 20 habitatges, 15 de protecció oficial. Ja estan tots venuts i els propietaris hi entraran a viure aquest mes. Un projecte de l’arquitecta Eugènia Rodríguez del despatx Arqcoas i que ha portat a terme la constructora Volumetric en col·laboració amb la Paeria. L’administrador de Volumetric, Jordi Sans, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, van encapçalar la visita.

Sans va assenyalar que aquest solar era de la Paeria i va ser comprat el 2007 i que els 15 pisos de protecció oficial tenien un preu de 225.000 euros i 90 metres quadrats útils, a més de pàrquing i traster. Des del 2001, aquesta firma ha edificat 220 habitatges al SUR 33, “que ja està completa i ha quedat una zona residencial molt tranquil·la, agradable i sense baixos comercials”. Larrosa va donar per tancada la construcció en aquesta zona i va felicitar la constructora “per promoure habitatge de protecció oficial de gran qualitat”.

Respecte a les futures àrees d’expansió de la ciutat, va detallar que hi ha el SUR 20 i el SUR 19, entre el Secà, Pardinyes i Balàfia, a més de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE), que són els terrenys que hi ha entre Cappont i la Bordeta, en la qual es preveu fer pisos i ampliar els Camps Elisis.