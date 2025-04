El ministre Óscar López diu que han invertit 75 milions en ajudar a digitalitzar negocis de Lleida

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha anunciat a Lleida que desde 2021 han invertit 75 milions a la demarcació per digitalitzar l'economia, el segon import més elevat de Catalunya, després de Barcelona. Ha detallat que han destinat 17 milions per extendre el 5G i trencar l'escletxa digital entre el món urbà i el rural. "Estem fent un esforç perquè tots els municips i les llars de Lleida tinguin la connectivitat garantida", ha subratllat, i ha afegit que als llocs on no arriba la fibra es pot demanar connexió a través de satèl·lit.

Ha afegit que tenen en marcha també un projecte amb la Diputació de 2 milions per a digitalitzar la funció pública per a que els ciutadans de municipis de menys de 10.000 habitants tinguin el serveis garantits a través d'aquesta via. I, a més, ha afirmat que amb el programa Kit Digital han rebut ajudes 7.000 autònoms i petites i mitjanes empreses per digitalitzar el seu negoci.

López ha visitat el parc Agrobiotech de Gardeny acompanyat de l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i l'ha qualificat "d'experiència d'èxit", ja que "ha sabut combinar el lideratge que té Lleida en el sector agroalimentari amb la transformació digital, que el farà encara més competitiu i eficient". "Aquest és el camí", ha recalcat.

Per altra banda, ha posat en valor que ha Catalunya s'ha reduït l'atur en la mateixa proporció que ha augmentat a Madrid. "Algú s'ha adormit", ha apuntat, en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Així mateix, respecte a l'absolució de Dani Alves, ha defensat que es poden respectar les sentències i al mateix temps opinar sobre elles, com ha fet la ministra Maria Jesús Montero, i creu que "queda molt per fer contra la violència de gènere, en matèria de conscienciació, també d'alguns jutges".