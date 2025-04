Només el 57% dels vehicles tenen assegurança per robatori a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La província de Lleida presenta l’índex més baix de Catalunya quant a protecció asseguradora davant el robatori de vehicles. Segons l’estudi El robo de vehículos en España (2019-2023) elaborat per Línea Directa Aseguradora, tan sols el 57% dels automòbils a les comarques lleidatanes compten amb una assegurança que cobreixi aquest tipus de sinistres. L’informe també destaca que el Volkswagen Golf és el model més sostret en aquesta província, mentre que en l’àmbit de les motocicletes, Lleida se situa com la segona província catalana amb més índex de robatoris, arribant a un 1,8%, només per darrere de Barcelona, que registra un 2,1%.

Les dades del Ministeri de l’Interior revelen una realitat preocupant: entre 2019 i 2023 es van produir més de 150.000 sostraccions de vehicles a tot el territori espanyol, amb una taxa de casos sense resoldre que supera el 70%. Pel que fa específicament a Lleida, el portal de criminalitat d’Interior va comptabilitzar 217 robatoris durant l’any passat, la qual cosa suposa una reducció del 8,1% respecte a l’exercici anterior. La capital lleidatana, per la seua part, va registrar 108 denúncies per aquest tipus de delictes, experimentant un descens més acusat, concretament del 17% en comparació amb 2023.

El document elaborat per la companyia d’assegurances posa de manifest la sofisticació creixent dels mètodes fets servir pels delinqüents. Ja no es limiten a tècniques tradicionals com trencar una lluna o realitzar un "pont" en el sistema elèctric, sinó que recorren a tecnologies avançades com inhibidors de freqüència, equips de codificació i diagnosi, o interfícies especialitzades que poden adquirir-se fàcilment a través d’internet. Segons l’anàlisi, el perfil típic de robatori es produeix els dilluns, durant el mes de gener, i afecta principalment vehicles amb certa antiguitat (una mitjana d’11 anys) i un valor aproximat de 9.500 euros.

Evolució dels robatoris de vehicles a Catalunya

El Seat Ibiza s’ha consolidat com el model més sostret tant a Catalunya com en el conjunt del territori nacional durant l’últim lustre. L’informe atribueix aquesta predilecció dels lladres a tres factors fonamentals: la seua versatilitat, una excel·lent relació qualitat-preu i la seua àmplia presència al mercat de segona mà, el que facilita la sortida de les peces o del vehicle complet després del robatori.

Quant als robatoris parcials, els elements més cobejats pels delinqüents són els retrovisors, tubs d’escapament, equips de so i, curiosament, les mateixes claus del vehicle. Aquesta última modalitat ha adquirit rellevància en els últims anys, ja que obtenir la clau original facilita posteriors sostraccions sense necessitat de forçar el vehicle, la qual cosa redueix les possibilitats de detecció.

La baixa taxa d’assegurament contra robatoris a Lleida resulta especialment preocupant si es té en compte que tot just sis de cada deu vehicles estarien coberts davant d’aquest tipus de contingències. Aquesta xifra contrasta amb altres províncies catalanes on la taxa de protecció és significativament superior, encara que l’estudi no detalla els percentatges específics per a aquestes altres demarcacions.

Tecnologies utilitzades en els robatoris actuals

Els mètodes de sostracció han evolucionat considerablement en els últims anys. Segons detalla l’estudi de Línia Directa, els inhibidors de freqüència s’han convertit en una eina habitual entre els delinqüents. Aquests dispositius bloquegen el senyal enviat pel comandament a distància quan el propietari intenta tancar el vehicle, deixant-lo obert sense que aquest se n’adoni. A més, les màquines de codificació permeten als lladres programar noves claus per a models específics en qüestió de minuts.

Les interfícies de diagnòstic, dissenyades originalment perquè els mecànics puguin accedir als sistemes electrònics del vehicle, són ara fetes servir pels delinqüents per desactivar sistemes de seguretat i arrancar motors sense necessitat de la clau original. El més alarmant és la facilitat amb què aquests dispositius poden adquirir-se a través de diverses plataformes online, sovint sense cap tipus de control o verificació.

Perfil temporal dels robatoris de vehicles

L’informe de Línea Directa Aseguradora identifica patrons temporals significatius en els robatoris d’automòbils. Els dilluns apareixen com el dia de la setmana amb més incidència, possiblement perquè molts propietaris deixen els seus vehicles estacionats durant períodes prolongats durant el cap de setmana, la qual cosa proporciona als delinqüents un ampli marge temporal per actuar sense ser detectats.

Gener es posiciona com el mes amb més nombre de sostraccions, coincidint amb el període postnadalenc quan moltes persones han adquirit nous dispositius electrònics o altres objectes de valor que podrien trobar-se a l’interior dels vehicles. A més, les condicions meteorològiques pròpies de l’hivern, amb menys hores de llum i més probabilitat de pluja o boira, afavoreixen l’activitat delictiva en dificultar la identificació dels perpetradors.