La Paeria de Lleida deixarà 30 bicicletes restaurades a majors de 14 anys que resideixin a la ciutat

La Paeria va donar el tret de sortida ahir al projecte LABici, un servei de préstec de bicicletes restaurades al qual podran accedir els majors de 14 anys que estiguin empadronats o acreditin residir a la ciutat. Els interessats a tenir-ne una per sis mesos (prorrogables fins a un màxim d’un any) ja s’hi poden inscriure a través de la pàgina web de la Paeria, i per adjudicar les primeres 30 bicicletes es portarà a terme un sorteig en el qual “prioritzarem qui pugui al·legar que té una necessitat d’ús més diària”, va explicar l’edil de Joventut, Xavi Blanco. Els seleccionats hauran d’abonar una fiança de 60 euros i assistir a un curs de 2 hores sobre seguretat viària i mecànica bàsica que impartirà el consistori. En tot cas, la Paeria oferirà un servei de manteniment i reparacions gratuït per als usuaris, va afirmar el regidor.

El projecte, iniciativa del consistori, també està impulsat per La Descomunal. De fet, cinc de les bicicletes es podran recollir al centre cívic de la Mariola. Deu més seran a la Casa de Fusta del carrer Cavallers, i les altres cinc, a les dependències de Mobilitat. “Aquest és només l’inici, LABici es desplegarà en diverses fases fins a consolidar-se com un servei important en la mobilitat de la ciutat”, va afirmar l’alcalde, Fèlix Larrosa, que va explicar que Lleida “avança cap a la conversió en zona de vianants i pacificació del centre, hi haurà espais que no tindran la consideració de carril bici però estaran pensats per a aquests vehicles. Hi haurà carrers pels quals abans passaven cotxes i ara passaran persones a peu, amb bicicleta o amb altres sistemes de transport”.

Les bicicletes de LABici han estat recuperades a través de la cooperativa Biciclot i la seua marca pròpia Rebiciclem. Són de color bordeus, amb referència a la ciutat, i compten amb una cistella portaequipatge, canvi de marxes interior i sistema de seguretat complet. Cinc dels vehicles seran elèctrics, destinats a persones que hagin de recórrer distàncies més llargues o les que presentin certes dificultats físiques.

El projecte es desplegarà en diverses fases. Entre finals d’any i principis del 2026 s’expandirà fins als 50 vehicles i es crearà un espai per a la mobilitat sostenible, amb l’objectiu de fomentar una comunitat ciclista. En l’última fase, que s’estendrà durant el 2026, es preveu créixer fins a les 70 bicicletes i desenvolupar projectes d’ocupació juvenil relacionats amb el ciclisme.

L’ajuntament estudia implantar un sistema de lloguer de bicis

L’ajuntament està analitzant la viabilitat d’incorporar un servei de lloguer de bicicletes, com ja va informar aquest diari, amb l’objectiu de fomentar aquest mitjà de transport sense la necessitat de tenir una bici en propietat. Ho va explicar ahir l’edil de Mobilitat, Cristina Morón, que va assenyalar que els desplaçaments en vehicle privat representaven el 44% del total de la ciutat el 2009, una xifra que el 2021 es va rebaixar fins al 41%. “Ara tenim una meta bastant ambiciosa d’arribar al 20% de desplaçaments amb cotxe i que el 60% siguin a peu o amb vehicles de mobilitat personal, com les bicicletes”, va afirmar Morón, que va destacar que la ciutat compta amb gairebé 50 quilòmetres de carrils bici. També va dir que el projecte de LABici, que pretén que els usuaris acabin adquirint la seua pròpia bici després de la cessió, casa perfectament amb l’establiment de la Zona de Baixes Emissions (ZBE).