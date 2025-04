Amos de 33 pisos de Lleida han demanat compensacions per desnonaments vetats

Els propietaris de 33 habitatges de la província han sol·licitat a la Generalitat una compensació per la paralització d’un desnonament perquè els seus inquilins eren persones vulnerables que no tenen alternativa habitacional. Tanmateix, el 66% de les sol·licituds encara estan en tràmit i només s’han resolt, ja sigui acceptant-les o denegant-les, un total d’onze. Així ho detalla la Generalitat en una resposta parlamentària a Junts sobre aquesta compensació, aprovada el març del 2020 i que està en vigor des del juliol del 2021. Es pot demanar fins al 31 de gener del 2026 i s’ha de demostrar la titularitat de l’habitatge i que no poder desnonar els inquilins els ha ocasionat dany econòmic. La quantia de les compensacions serà, com a màxim, el valor mitjà que correspondria al lloguer de l’habitatge a la zona que estigui a partir de l’índex de referència. Si aquest valor és superior a la renda que percep el llogater, la compensació consistiria en el deute que s’ha deixat de liquidar i també es podran afegir les despeses corrents si són reclamades judicialment. Respecte a les reclamacions a Lleida, es concentren en nou municipis. La que més en té és la capital, amb 21, de les quals 14 encara segueixen en tràmit. La segueix la Seu d’Urgell amb tres (amb dos en tràmit), Solsona amb dos (una de resolta) i Alfarràs també amb dos i una de resolta. N’hi ha una a Albatàrrec i Barbens, les dos resoltes, i Albesa, Alfés i Artesa de Lleida tenen els tres una sol·licitud en tràmit. En el conjunt de Catalunya hi ha 768 sol·licituds i 356, el 46% del total, no estan resoltes.