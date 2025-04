Una firma recorre l’adjudicació de les obres del nou pavelló

L’empresa Carpas Zaragoza SLU ha presentat un recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el qual demana suspendre l’adjudicació del contracte per construir el nou pavelló desmuntable de Fira de Lleida, al considerar que la seua exclusió del concurs va ser sense base objectiva, que la seua oferta va ser la que va rebre la millor puntuació i era 800.000 euros més barata que la guanyadora. Així ho va assegurar ahir el gerent de l’empresa, Sergio Rivero, a aquest diari, indicant que ha presentat aquest recurs perquè “aquesta adjudicació no se sosté, s’ha exclòs la millor oferta per pagar 800.000 euros més amb diners públics, ho veiem inadmissible i exigim responsabilitats”. Va criticar el perjudici econòmic que suposa per a la ciutadania, “ja que Lleida pagarà centenars de milers d’euros més per un projecte que no ha demostrat ser superior”, amb referència al de l’empresa guanyadora, que va ser la Unió Temporal d’Empreses (UTE) format per Bové i Gili i De Boer.

Carpas Zaragoza va presentar una oferta d’1.699.000 euros per a la construcció del pavelló desmuntable de Fira de Lleida i va aconseguir una valoració de 85 punts. Per la seua part, la de l’UTE de Bové i Gili i De Boer era de 2.483.316 euros i va rebre 79,77 punts. Tanmateix, Fira de Lleida va excloure l’oferta de l’empresa saragossana perquè “no explica ni detalla satisfactòriament el baix nivell de preus o costos proposats” i que la seua oferta tenia “una presumpció d’anormalitat” a nivell tècnic. Per tot això, es va acordar per unanimitat rebutjar la seua proposta.

Sobre això, Rivero va dir que la seua empresa va patir una penalització i exclusió “injusta per suposats incompliments inexistents” que va acabar beneficiant la guanyadora. Va afegir que la seua exclusió es va fer “sense base objectiva, sustentada en un informe tècnic que no té rigor, que ignora els documents justificatius presentats per Carpas Zaragoza”. Rivero va afegir que “fa més d’un mes que intentem parlar amb Fira de Lleida” i, a més del recurs al tribunal de contractes, no descarten portar a terme més accions legals “per perjudici econòmic en l’interès general”.

El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, va dir que no ha rebut cap notificació d’aquest recurs, però va deixar clar que “no tinc dubtes que el concurs s’ha resolt de forma escrupolosa i conforme a la legalitat”.