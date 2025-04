“Reduir la jornada laboral és una manera de redistribuir la riquesa en benestar”

Vidal (segona per la dreta) a l’Ateneu Popular de Ponent. - SCD

La portaveu de Comuns-Sumar al Congrés dels Diputats, Aina Vidal, va participar ahir en una taula redona a l’Ateneu Popular de Ponent per tractar la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores. “Una mesura que afavorirà l’increment de la productivitat, la millora de la creativitat dels treballadors i la seua salut mental”, va dir Vidal. “Ens ho hem guanyat a pols i és una forma de redistribució de la riquesa en benestar i és una lluita que guanyarem”, va afegir la portaveu de Comuns-Sumar. En la sessió van participar l’edil del Comú Laura Bergés, el secretari general de CCOO Lleida, Pere Sánchez, i el coordinador de Món Rural de Catalunya En Comú, Héctor Escudero. Vidal també va parlar dels aranzels imposats pel president dels Estats Units, Donald Trump, i va apostar per “recuperar la política industrial a Catalunya, Espanya i Europa que ens permeti ser més autònoms” i que aquesta aconsegueixi l’economia verda i la tecnologia. També va incidir en la necessitat de tenir uns pressupostos catalans i estatals per “avançar cap a un país més modern i democràtic”.