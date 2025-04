El Ponent Fest es consolida i vol quedar-se fix al Mercat del Pla

Una trentena de cooperatives, entitats i empreses van participar ahir en la setena edició del Ponent Fest, la fira d’economia solidària i transformadora de Lleida que aquest any va deixar la seua ubicació habitual de la plaça de la Catedral per mudar-se al Mercat del Pla. Un equipament que en un futur preveu acollir de forma permanent firmes i associacions d’aquesta índole, a més d’espais comunitaris i veïnals per al Centre Històric. La fira es va inaugurar a primera hora de la tarda i els seus organitzadors, Ponent Coopera, van celebrar que el certamen s’ha consolidat i van reivindicar aquest model de negoci “que aposta per donar solucions socials”. Així ho va assegurar Sebastià Mata, un dels organitzadors de la fira, que la va qualificar com “la festa major de l’economia social de Ponent en la qual les cooperatives i empreses ens podem trobar, donar-nos a conèixer i celebrar el nostre model de negoci”. Per la seua part, Txell Burgués, també de l’associació Ponent Coopera, va recordar que en aquests 7 anys en què s’ha celebrat la fira “s’han creat més de 50 cooperatives que han generat 400 llocs de treball i han sorgit fins a 500 projectes”. Va afegir que certàmens com el d’ahir “demostren la fortalesa de l’economia social”.

Per la seua part, el director general d’Economia Social de la Generalitat, David Bonvehí, va remarcar la tasca de Ponent Coopera com “un dels Ateneus Populars més actius de tot Catalunya” i que l’economia social “ha d’inspirar les altres economies del país amb els seus valors”. El vicepresident de la Diputació, Jordi Verdú, va qualificar de “gran encert” que el Ponent Fest se celebri al Mercat del Pla i va advocar per “promocionar i creure’ns la importància i valor afegit de les empreses d’economia social”. Finalment, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir a Ponent Coopera que “m’agradaria que us poguéssiu quedar al Mercat del Pla per tenir un espai fix per a l’economia social de Lleida, és un compromís que assumeixo”. El govern municipal ja va anunciar fa setmanes la intenció que aquest espai sigui un lloc “d’incubació” de nous projectes d’economia solidària i la setmana que ve es reunirà amb la Generalitat per tractar aquesta qüestió.