Cinc donants d’òrgans salven la vida de 14 pacients al març a Lleida

Durant el passat mes de març, Lleida ha registrat cinc donacions d'òrgans que han donat una segona oportunitat a 14 pacients sense altra possibilitat de curació de la seva malaltia que un trasplantament. Aquestes donacions, fruit de la solidaritat de les persones i les seves famílies, també han permès obtenir còrnies i diversos teixits que han contribuït significativament a millorar la qualitat de vida de nombrosos pacients.

La coordinadora de trasplantaments de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Mariona Badia, ha destacat que "darrere d'aquestes xifres hi ha el profund altruisme de famílies que, després de la pèrdua d'un ésser estimat, han manifestat la seva voluntat de donar els òrgans i teixits en el context de les cures de final de vida. Un gest que revela una gran solidaritat i humanitat". Aquest acte generós representa una segona oportunitat per a persones que es trobaven en situacions crítiques.

Cal remarcar que aquests procediments d'alta complexitat no serien viables sense la participació coordinada de centenars de professionals sanitaris i no sanitaris, administracions, mitjans de transport i forces de seguretat, segons destaca l'Institut Català de la Salut (ICS). La col·laboració entre diferents hospitals i coordinacions de trasplantaments resulta fonamental per garantir l'èxit de cada operatiu.

La importància de l'atenció primària en el procés de donació

El proper 8 de maig, Lleida acollirà la jornada "Donar vida des de la primària", una sessió divulgativa organitzada per l'OCATT i la Regió Sanitària Lleida. L'objectiu d'aquesta trobada és establir un punt de contacte entre el sistema de trasplantaments i l'atenció primària, dos àmbits aparentment distants però amb vincles significatius.

Durant la jornada s'abordaran temes com la donació posteutanàsia, les voluntats anticipades, les necessitats dels receptors i la sensibilització social. Aquests elements de discussió posen de manifest el paper rellevant que té l'atenció primària en tot el procés de donació i trasplantament d'òrgans, apropant així aquest sistema a tota la ciutadania. Més informació sobre la jornada