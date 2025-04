Crit d'alerta del sector del metall a Lleida: es necessiten 500 soldadors

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El sector del metall a la demarcació de Lleida ha emès un crit d'alarma davant la necessitat urgent d'incorporar com a mínim mig miler de soldadors a curt termini. Aquesta manca de treballadors qualificats està limitant seriosament el creixement de les empreses, que es veuen forçades a rebutjar projectes per no poder atendre'ls amb garanties. La situació ha arribat a un punt tan crític que algunes companyies ja han iniciat els tràmits per contractar personal en origen, ja que ho veuen com l'única solució viable per cobrir les vacants.

Jordi Rull, president de la Federació d'Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL), ha explicat a l'ACN que el sector té dificultats importants per captar professionals, especialment entre la gent jove. "Les empreses dediquem molts recursos en formar gent que no té res a veure amb el sector. Ens hem convertit en escoles perquè hi ha alguna cosa que el sistema no ens aporta", ha afirmat Rull, tot afegint que el procés de formació s'allarga fins a un any abans que l'aprenent pugui treballar al taller amb els coneixements bàsics de la professió.

Segons les estadístiques de FEMEL, el dèficit de personal al sector no remet des de fa anys i actualment es necessiten incorporar entre 400 i 500 treballadors com a mínim a curt termini. Els perfils més sol·licitats són soldadors, electromecànics i personal de taller especialitzat en el funcionament de centres de mecanitzats i màquines de tall per làser.

Una crisi que afecta empreses de totes les dimensions

Cubas Segre, una empresa amb una plantilla de 72 treballadors, exemplifica aquesta problemàtica. El seu gerent, Jordi Sauret, ha confirmat que necessiten incorporar entre 8 i 10 soldadors de manera immediata. "Malgrat buscar a les escoles o a la cua de l'atur, no hi ha gent suficient", ha lamentat. Sauret també ha posat èmfasi en la manca de relleu generacional: "A les noves generacions els costa entrar a aprendre l'ofici. N'hi ha molts que comencen, però ho deixen perquè no s'hi volen dedicar".

Per la seva banda, Eulalio Nieto, gerent de MEN Montajes Industriales, ha compartit que després de 45 anys d'experiència en el sector, "és ara quan més es nota la falta de treballadors". Aquest testimoni confirma que la situació actual no té precedents en les darreres dècades i que cal prendre mesures urgents.

Les contractacions en origen com a solució d'emergència

Davant aquesta situació crítica, diverses empreses del sector metal·lúrgic lleidatà han començat a explorar la contractació de personal estranger. Cubas Segre ja ha iniciat aquest camí i està a l'espera de la incorporació d'un treballador contractat en origen, pendent que l'administració doni el vistiplau als tràmits d'un procés que va començar fa 4 mesos.

"Quan trobes a una persona amb experiència fa falta que vulgui venir i buscar-li allotjament", ha destacat Sauret, qui reconeix que no és un procés senzill. Tot i les dificultats, l'empresa té la intenció de contractar en origen 8 persones més amb la previsió d'utilitzar aquest mecanisme "durant molt de temps" si la situació no millora.

Un sector en transformació amb salaris competitius

Els representants del sector metal·lúrgic lleidatà insisteixen en que l'ofici ha evolucionat considerablement respecte a dècades anteriors. "Les condicions a taller són igual de bones que a l'oficina", ha assegurat Sauret, desmuntant així el tòpic de que es tracta d'una feina en condicions precàries.

Eulalio Nieto ha reforçat aquesta idea subratllant que "no és un ofici brut" i que els salaris són "atractius", precisament per la manca de treballadors qualificats. Rull, per la seva part, ha explicat que actualment la feina és menys física ja que moltes de les tasques manuals s'han automatitzat: "És un sector en plena revolució tecnològica. Afrontem grans reptes com la inclusió de la IA al sector".

La formació professional dual: una aposta per solucionar el dèficit

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat urgent, l'Institut Municipal d'Ocupació (IMO) de Lleida ha impulsat un programa d'FP dual específic per al sector del metall, centrat especialment en soldadura. Aquest programa combina l'aprenentatge teòric amb la pràctica en un entorn laboral real mitjançant un contracte de formació.

El programa està adreçat prioritàriament a joves d'entre 16 i 29 anys, tot i que també hi poden participar persones majors de 29 anys amb dificultats d'inserció laboral. Actualment compta amb 15 alumnes seleccionats d'entre 140 candidatures, el que demostra l'interès que pot despertar el sector quan s'ofereixen oportunitats formatives adequades.

"Per part de les empreses, si els alumnes responen i compleixen les expectatives, el 100% dels estudiants tindran lloc de feina", ha assegurat Rull, qui considera que la formació dual "és una fórmula bona i encertada" i confessa estar "esperançat" amb aquesta iniciativa.

La veu dels estudiants: oportunitats reals d'inserció laboral

Irene Brocal, d'Alcoletge, és una de les estudiants que ha apostat per aquest curs de l'IMO. "És perfecte perquè et formen, adquireixes un certificat, comptes un any d'experiència i tens l'oportunitat d'accedir a una feina", ha destacat. En la mateixa línia s'ha expressat Adrià Estruch, de Peramola: "M'interessa la formació perquè el sector del metall té bones sortides laborals".

El programa està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), amb fons rebuts pel SEPE i el Ministeri d'Educació.