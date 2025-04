Crítiques de veïns de Lleida i oposició a l’hotel de l’estació com a alberg

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El pacte entre l’Ajuntament de Lleida i l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), que finalment no es durà a terme, per utilitzar l’antic hotel de l’estació com a allotjament per a persones migrants va desencadenar una forta controvèrsia a la capital ilerdenca. Tant veïns com grups de l’oposició van expressar el seu desacord amb la decisió, considerant-la inadequada i fruit de la improvisació, especialment per tractar-se d’una de les principals entrades a la ciutat.

La polèmica va esclatar la setmana passada després de l’anunci oficial de l’acord. Immediatament, les xarxes socials es van omplir de crítiques veïnals contra el projecte, manifestant el seu rebuig de destinar un espai tan emblemàtic i visible de la ciutat per a aquesta finalitat. El descontentament ciutadà ha anat en augment, obligant finalment el consistori a reconsiderar la seua posició, segons han valorat alguns dels grups municipals de l’oposició.

Reaccions dels grups polítics municipals

El portaveu del Partit Popular a Lleida, Xavi Palau, ha mostrat la seua satisfacció pel canvi de rumb del govern local: "Afortunadament, la Paeria ha fet cas del prec que vaig fer divendres en un vídeo en el qual demanava que rectifiqués i que escoltés a la ciutadania, l’alcalde ha demostrat que té sentit de ciutat". Aquestes declaracions suggereixen que la pressió política i ciutadana ha estat determinant per revisar la decisió inicial.

Per la seua part, Xavi Estrada, regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), va ser contundent en assenyalar durant la seua intervenció en el programa 'A diari' de Lleida TV que "la improvisació del govern municipal és brutal, en les dates que estem hi ha poques opcions més enllà de tornar a la Fira o d’utilitzar el col·legi Cervantes, sobredimensionant encara més el Centre Històric".

El grup municipal de Junts també s’ha posicionat en contra d’aquesta ubicació, afirmant que "pensem que l’hotel de l’estació no és la millor solució per acollir les persones sense papers" i subratllant que "és responsabilitat de l’Estat resoldre aquest conflicte laboral".

Crítiques des dels extrems de l’arc polític

Glòria Ric, portaveu municipal de Vox, va participar igualment a la tertúlia de Lleida TV on va destacar que "les associacions veïnals s’han oposat" i va exigir transparència al consistori: "Que expliqui bé què es farà".

Des de l’esquerra, Laura Bergés, edil del Comú, va aprofitar per recordar projectes anteriors que podrien haver evitat aquesta situació: "Hi havia equipaments previstos [amb referència a l’alberg de Pardinyes] que ara podrien estar funcionant i vosaltres [adreçant-se a la tinenta d’alcalde Cristina Morón] el vau frenar".