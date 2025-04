Detingut per pegar el seu pare al carrer a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar diumenge passat un jove de 29 anys per agredir presumptament el seu pare en plena via pública. Segons va informar aquest cos policial, els fets van ocórrer poc abans de la mitjanit de diumenge a dilluns, concretament a les 23.45 hores, al cèntric barri de la Zona Alta, quan el mateix agredit i diversos testimonis van manifestar a una patrulla d’agents de la Urbana que l’agressor, que era el fill de la víctima, li va clavar diversos cops de puny violents al seu pare, una persona gran.

Davant d’aquesta situació, els agents van arrestar el jove per ser autor d’un presumpte delicte de maltractament en l’àmbit de la llar.

Casos similars

Algunes detencions efectades a Lleida per agressions de fills a pares es remunten a l’any 2023. Una va ocórrer el juny d’aquell any, quan la Urbana va detenir un jove de 19 anys al barri lleidatà de Pardinyes per agredir la seua mare de forma habitual. Dos setmanes abans van arrestar pel mateix motiu un jove a Cardenal Remolins, i uns mesos abans van ser de· tinguts dos germans acusats de maltractar de forma reiterada la seua mare, de 67 anys.

Així mateix, la Fiscalia de Lleida va comptabilitzar el 2023 un total de 33 causes ju· dicials per violència domèstica en la qual els fills agredien els seus pares