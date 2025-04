Exposició de la història del poble gitano i els seus referents a la Mariola

El centre cívic de la Mariola va inaugurar ahir l’exposició 600 anys d’història del poble gitano, en la qual es mostra els orígens d’aquest col·lectiu i la seua arribada a la península, els nombrosos èxodes i persecucions que ha patit al llarg de la història i en la qual destaca alguns dels seus referents en àmbits com la cultura, la política, l’esport, la moda o l’art. Una exposició amb motiu del Dia del Poble Gitano, que es commemora avui, i que estarà un mes al centre cívic de la Mariola, després es traslladarà al pati del col·legi Santa Maria de Gardeny amb motiu del festival Enre9 i més endavant a centres cívics d’altres barris. Així ho van detallar dos dels seus impulsors, Gabriel Mendoza i Josep Roigé, membres de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya, que van assenyalar que “la qüestió principal amb aquesta exposició és donar a conèixer l’evolució que ha tingut el poble gitano, perquè segur que hi ha gent que no sap que un dels Pares de la Constitució era gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia”. Aquest polític és una de les figures destacades, així com l’economista Susana Martínez, la primera diputada gitana del Parlament. Roigé va indicar que “veiem amb molta alegria que cada dia van sortint més referents gitanos” i va posar com a exemple Josué Giménez i Isaac Serra, dos gitanos de Lleida que s’han graduat en Treball Social i formen part d’un vídeo fet per la Paeria que els mostra com a referents d’èxit en la lluita contra l’abandó escolar (vegeu SEGRE d’ahir). Al seu torn, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va lloar que exposicions com aquesta “generen un relat inspirador” i que les administracions han d’ajudar “a donar-los oportunitats laborals i assolir els estudis universitaris”.