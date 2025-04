L'equip de Treball Social d'Urgències de l'Arnau rep el premi MONNS

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L'equip de Treball Social del servei d'Urgències de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha estat guardonat amb el prestigiós premi MONNS, atorgat per la comunitat de professionals Àgora Social de Lleida. El reconeixement, lliurat el dijous passat, destaca "el seu treball fet en un servei a primera línia del foc, la lluita diària per l'equitat, l'ètica i el dret de les persones a la salut i pel compromís incansable" de tots els membres que integren aquest equip multidisciplinari.

Durant l'acte de lliurament, la comunitat Àgora Social va posar en valor "la profunda empatia i humanitat en cada gest" d'aquests professionals sanitaris, "posant en relleu el compromís, la vocació de servei i el treball col·laboratiu" que caracteritza la seva tasca diària en un dels serveis més exigents del sistema sanitari català. Els professionals reconeguts són Núria Gallart, Montse Bosch, Estefania Anaya i Anabel Martínez, juntament amb la responsable del departament de Treball Social de l'hospital, Esther Costa, i els doctors Sabina Cuevas i Oriol Yuguero.

El paper fonamental del Treball Social en l'àmbit d'Urgències hospitalàries

El servei de Treball Social en l'àmbit d'Urgències hospitalàries desenvolupa una tasca essencial però sovint poc visible dins del sistema sanitari. Aquests professionals s'encarreguen d'atendre situacions socials complexes que requereixen una intervenció immediata, com ara casos de persones sense sostre, víctimes de violència, persones grans en situació de vulnerabilitat o pacients sense xarxa de suport familiar.

A l'hospital Arnau de Vilanova, l'equip premiat ha implementat diversos protocols d'actuació que han millorat significativament la resposta a situacions socials d'emergència, establint circuits de coordinació amb serveis socials municipals, entitats del tercer sector i altres recursos comunitaris. Aquest model de treball en xarxa ha permès oferir una atenció més integral i eficient als pacients en situació de vulnerabilitat.

El premi MONNS: reconeixement a l'excel·lència professional

El premi MONNS s'ha consolidat com un dels reconeixements més valorats dins l'àmbit del treball social a les comarques lleidatanes. Instituït per la comunitat Àgora Social de Lleida, aquesta distinció té com a objectiu visibilitzar pràctiques professionals exemplars que destaquen per la seva qualitat, compromís ètic i impacte social positiu.

En aquesta edició, el jurat ha valorat especialment la capacitat de l'equip de l'Arnau per mantenir un alt nivell d'atenció social en un context sanitari tan exigent com és el servei d'Urgències, on la pressió assistencial i les situacions límit són constants. La tasca d'aquests professionals contribueix de manera decisiva a garantir que l'atenció sanitària sigui veritablement integral i respectuosa amb la dignitat de totes les persones.