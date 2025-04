Samanta Villar, Joel Díaz i directors del '30 minuts', a la Setmana de la Comunicació de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La 22a Setmana de la Comunicació arriba amb força a la Universitat de Lleida sota el lema "I want to break news", en un joc de paraules que reflecteix l'esperit innovador d'aquesta edició. L'esdeveniment, que se celebrarà del 28 al 30 d'abril a la Sala d'Actes del centre universitari, es presenta com una oportunitat única per explorar l'evolució dels formats informatius en el context mediàtic actual.

Organitzat amb dedicació per l'alumnat de tercer curs, aquest esdeveniment anual s'ha convertit en un dels punts de trobada més esperats entre professionals, estudiants i aficionats al món de la comunicació a Catalunya. La programació d'enguany destaca especialment per commemorar els 40 anys en antena del programa '30 minuts', un dels formats informatius més longeus i prestigiosos de la televisió catalana.

Un cartell ple d'estrelles del periodisme i la comunicació

El programa d'aquesta edició reuneix noms de primer nivell del panorama comunicatiu català i estatal. Entre els ponents més destacats trobem els tres directors que ha tingut el programa '30 minuts' al llarg de la seva història: Joan Salvat, Eduard Sanjuán i Carles Solà. La seva presència permetrà als assistents conèixer de primera mà l'evolució d'un dels programes més emblemàtics del periodisme televisiu a Catalunya.

La periodista i presentadora Samanta Villar, coneguda per la seva trajectòria al capdavant de programes d'impacte com '21 días' i 'Conexión Samanta', també compartirà la seva experiència amb els assistents. La seva visió sobre el periodisme d'immersió i els formats de reportatge aportarà una perspectiva valuosa sobre les noves tendències en la comunicació audiovisual.

L'esdeveniment comptarà també amb la participació de Raül Gallego i Gina Plana, director i muntadora del documental 'Punt de no retorn', una producció de TV3 recentment guardonada amb un Emmy internacional en la categoria de millor sèrie de format curt. Cal destacar que Gina Plana també és professora del grau de Comunicació a la UdL, fet que reforça el vincle entre l'àmbit acadèmic i professional.

Noves veus i formats emergents en el panorama comunicatiu

La Setmana de la Comunicació no només mira cap als formats consolidats, sinó que també obre espai a les noves veus i plataformes que estan transformant el panorama mediàtic. En aquest sentit, destaca la presència d'Emilio Doménech, més conegut a les xarxes com @Nanisimo, un periodista especialitzat en política nord-americana que ha aconseguit convertir-se en referent informatiu a través de plataformes digitals.

La tiktoker Iris Miquel, centrada en continguts esportius, representa la nova generació de comunicadors que han trobat en les xarxes socials una plataforma per desenvolupar formats informatius innovadors adreçats a públics més joves. La seva perspectiva serà fonamental per entendre com evolucionen els formats de comunicació en l'era digital.

Completen el cartell dues figures ben conegudes pel públic català: el meteoròleg Tomàs Molina, que aportarà la seva dilatada experiència en la comunicació científica, i el comunicador i humorista Joel Díaz, que oferirà la seva visió sobre el paper de l'humor en els formats informatius contemporanis.

Un fòrum obert al debat i l'intercanvi d'idees

Durant els tres dies que durarà l'esdeveniment, la Sala d'Actes de la UdL es convertirà en un espai de diàleg i reflexió sobre el present i el futur de la comunicació. Cal destacar que totes les sessions estan dissenyades perquè l'alumnat pugui interactuar directament amb els professionals convidats, plantejant preguntes i establint contactes que poden ser valuosos per al seu futur professional.

El futur dels formats informatius, a debat

En un moment de profundes transformacions en el sector de la comunicació, amb la crisi de molts formats tradicionals i l'emergència de noves plataformes i llenguatges, aquesta 22a Setmana de la Comunicació es presenta com una oportunitat única per reflexionar sobre cap on es dirigeixen els formats informatius.

La combinació de veus veteranes com les dels directors de '30 minuts' amb nous comunicadors nascuts en l'era digital oferirà un contrast enriquidor que permetrà analitzar l'evolució del sector des de múltiples perspectives. Els debats que sorgeixin d'aquestes trobades poden ser fonamentals per entendre millor els reptes i oportunitats que afronta el periodisme contemporani.