Saqueig a les obres de reparació de la muralla de la Seu Vella

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

Almenys una de les empreses que treballen en les obres de reparació de la muralla de la Seu Vella ha patit saquejos en les últimes setmanes. Els han robat material com escales i eines, desmuntat bastides i deixat inoperatives dos grues a l’intentar sostreure els motors i els quadres elèctrics. Una portaveu de l’empresa va assegurar ahir a aquest diari que “n’estem farts i no sabem què fer. No és només el perjudici econòmic i els danys que et causen, també cal sumar que no podem treballar en la restauració de la muralla”. L’empresa ho ha denunciat davant de la Guàrdia Urbana. “El primer saqueig va tenir lloc la nit del 24 de març. L’endemà al matí ho vam trobar tot destrossat.La segona vegada va ser el 4 d’abril, en ple dia, quan un operari va veure com diversos individus fugien. Van intentar emportar-se motors i quadres elèctrics de les grues”.

Això suposa que no poden seguir amb els treballs perquè, per exemple, amb les grues pugen els blocs de pedra per a la restauració de la malmesa muralla. Han pres mesures com tancar la zona i reclamen més vigilància policial. “En aquestes condicions és impossible treballar d’una manera adequada”, van assegurar.