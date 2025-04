Els farmacèutics podran donar fàrmacs sense recepta expressa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els farmacèutics podran substituir medicaments per altres presentacions (comprimits o sobres, per exemple) del mateix fàrmac en cas de desproveïment. L’avantprojecte de la llei dels medicaments que va aprovar ahir el Consell de Ministres els hi habilita, mentre que ara s’obliga el pacient a acudir de nou al centre de salut. La llei també preveu que infermeres i fisioterapeutes puguin receptar certs medicaments, com els podòlegs i odontòlegs. Aquesta norma ja es va reformar l’any passat per a les infermeres, però els casos en què podien prescriure fàrmacs eren gairebé excepcions.

Així mateix, la llei crea la categoria de medicaments de primera prescripció per a malalties que apareixen de forma episòdica, com les migranyes. Aquests fàrmacs es podran adquirir sense haver d’anar al centre de salut cada vegada.

D’altra banda, hi haurà canvis en el sistema de preus de referència. A l’anar a la farmàcia a buscar un medicament, si no n’existeixen altres d’igualment dispensables es donarà el prescrit. Si n’hi ha i el pacient no té preferències, el farmacèutic li haurà de donar el de preu més baix. Si en vol un de diferent que estigui dins d’una forquilla de preus seleccionats, se li donarà sense cobrar-li la diferència; i si opta per un que estigui fora d’aquesta forquilla, haurà d’abonar la diferència amb el de menor preu de l’agrupació homogènia. Un exemple és el paracetamol: si es prefereix el de la marca Gelocatil, s’haurà de pagar la diferència respecte al que tingui el preu més baix.