El curs escolar 2025-2026 començarà el 8 de setembre a Catalunya per a infantil, primària i ESO

El curs escolar 2025-2026 començarà el 8 de setembre per a infantil, primària i ESO, tal com ha confirmat la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, des del Parlament. Aquesta és la data proposada pel Departament d'Educació i que va ratificar el Consell d'Educació de Catalunya després d'un procés consultiu amb els diferents agents educatiu. Els sindicats, però no hi estaven d'acord i proposaven començar després de la Diada. Pel que fa als estudis postobligatoris, la data d'inici serà el 12 de setembre. El Departament ha confirmat la data aquest dijous a les direccions i els sindicats educatius i ara iniciarà els tràmits per publicar l'ordre del calendari escolar.

Així, el 8 de setembre tornaran a les classes tots els alumnes de l'educació obligatòria, incloent-hi l'FP bàsica. El 12 de setembre serà el torn dels de batxillerat i la resta d'estudis postobligatoris, el 15 els d'ensenyaments artístics i esportius i el 22 els de les escoles d'adults i les oficials d'idiomes.

Niubó ha defensat que el 8 de setembre és una data "equilibrada" perquè garanteix "estabilitat" amb el calendari actual, permet una bona preparació als claustres, l'acollida dels docents novells i també la conciliació de les famílies. A més, ha insistit que compta amb l'"aval" del Consell d'Educació.

Avançament dels nomenaments

La consellera ha anunciat també que avançaran els nomenaments per tal que els centres tinguin prou temps per conèixer les plantilles i preparar el curs. El curs passat l'anterior equip al capdavant de la conselleria va dir que es publicarien durant la primera setmana de juliol, però un problema tècnic ho va acabar endarrerint fins al 15 de juliol. Ara, Niubó ha assegurat que vol avançar aquesta publicació.

En ser preguntada sobre si es mantindrà l'inici de curs abans de la Diada els anys vinents, Niubó ha recordat que des del primer dia ha manifestat que li sembla "molt raonable" que això sigui així.

Pel que fa a l'oposició dels sindicats, ha respost que el dictamen favorable del Consell d'Educació, on ha recordat que estan representants els diversos agents de la comunitat educativa, els dona "força" per confirmar aquesta data.