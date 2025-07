Els musulmans volen resar els divendres a la Fira de Lleida i la Paeria diu que ho hauran d’acordar

La comunitat musulmana Ibn Hazm demanarà poder resar en un dels coberts de Fira de Lleida els divendres i utilitzar el local que estan habilitant com a oratori a l’avinguda Alacant la resta de dies de la setmana. Així ho va assegurar un portaveu d’aquesta congregació islàmica, que és la més nombrosa de la ciutat i que els divendres reuneix centenars de persones per a la pregària conjunta, després que descartessin optar a la concessió d’un solar del polígon industrial del Camí dels Frares per habilitar una mesquita com va avançar ahir SEGRE. Una proposta que la Paeria podria acceptar “sempre que demanin l’autorització oportuna i no s’estiguin utilitzant aquests espais”.

Aquesta és la puntualització que va fer aquest dimecres l’alcalde, Fèlix Larrosa, en el programa Al Dia de Lleida TV, on també va destacar que “o hi ha un acord per tenir un espai concret perquè puguin resar o no podran fer-ho”, alhora que va assegurar que aquesta comunitat “ha perdut una extraordinària oportunitat” al no optar a la concessió del solar del polígon, que ha quedat deserta.

Des de la comunitat musulmana van assenyalar aquest dimecres que “la nostra intenció és fer les nostres pregàries diàries al local de l’avinguda Alacant i els divendres aniríem als coberts de la Fira perquè és el dia que més fidels venen i no volem problemes al superar els límits d’aforament que marca l’ajuntament”. Va afegir que “aquesta és la nostra idea i pagarem el lloguer que ens marqui la Fira, com sempre hem fet, i ho fem per evitar tensions al barri, ja que l’últim que volem és generar problemes de convivència o malentesos amb aquest tema”.

El local que estan habilitant com a oratori està al número 3 de l’avinguda Alacant i porta mesos en obres i compta amb l’autorització de la Paeria. Sobre quan obrirà, van dir que no tenen una data prevista, “ja que encara queda molt treball per fer a nivell d’obres”. Quant al solar del polígon, va afegir que no van fer cap oferta perquè el cànon anual de 40.054 euros “era molt car per a la durada de la concessió”, que era de 50 anys.

Per la seua part, Larrosa va dir a Lleida TV que la Fira “té unes condicions específiques d’ús i veurem com avança la situació”. A la pregunta de si podran utilitzar els coberts els divendres, va incidir que si segueixen els tràmits degudament “no hi hauria d’haver problema” sempre que aquests espais no s’utilitzin per a altres usos. Així mateix, va descartar la possibilitat que hi hagués pregàries al carrer, com va passar fa un any a la canalització, i que “hauria de ser possible arribar a un acord amb aquesta comunitat com hem fet amb altres confessions”.

Val a recordar que Ibn Hazm va utilitzar durant 12 anys el Palau de Vidre com a mesquita al ser desallotjats del local del carrer del Nord per incomplir els aforaments. Després ha anat alternant entre els pavellons 3 i 4 i el cobert que ara demana utilitzar.

Sobre la concessió del solar al polígon, la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va retreure al govern que “si només haguessin preguntat a la comunitat sabrien que quedaria desert” i que “continuen sense resoldre res i cada proposta que fan genera confrontació i rebuig”.