La ciutat de Lleida ha perdut 213 places de zona blava els últims anys per les reformes de diversos carrers

La ciutat ha perdut un total de 213 places de zona blava a causa de les obres que s’han dut a terme als diferents barris durant els últims anys, la majoria per la construcció de carrils bici. A la rambla d’Aragó hi ha 33 places menys a causa de les obres de remodelació que va viure el 2023. A Prat de la Riba se n’han perdut 9 en el tram entre Salmerón i Pi i Margall. A Bisbe Messeguer, 12 entre la rambla d’Aragó i Alcalde Sol a causa dels treballs per ampliar la vorera i convertir el carrer en plataforma única que van començar el setembre del 2023.

A Alcalde Costa n’hi ha 22 menys entre Isaac Albéniz i República del Paraguai. Així mateix, al pàrquing de la Maternitat –al carrer del Governador Montcada– s’han eliminat 16 places. A Alfred Perenya hi ha 46 places menys en el tram entre Rovira Roure i Alcalde Porqueres per la implantació d’un carril bici que es va emprendre durant el 2023 i l’any passat en diferents fases.

Així mateix, en el tram de Rovira Roure entre Alcalde Vives i Onze de Setembre n’hi ha 12 menys, també per la implantació d’un carril bici. Finalment, pel que fa al passatge de la Premsa (on durant l’any passat es van portar a terme obres per pacificar l’entorn de l’Escola del Treball i la plaça Ramon Berenguer IV), hi ha dotze i quaranta-set places de zona blava menys, respectivament

Nous 651 aparcaments amb parquímetre

D'altra banda, la Paeria de Lleida regularà amb parquímetre 651 places d’aparcament que ara són gratis: 290 del Barri Antic seran de zona blava i 361 de Joc de la Bola-Ronda, de zona verda (baixa rotació). L’ajuntament també reconvertirà en aquest barri 336 places de zona blava en verda. En canvi, 108 de la ciutat pagaran una tarifa més alta.

La Paeria de Lleida ha aprovat convertir 290 places de pàrquing gratuïtes dels carrers del Barri Antic en zona blava. N’hi haurà 40 de noves al carrer Bonaire, 5 a Pallars, 12 a Bisbe Galindo, 82 a Camp de Mart, 15 a la Ronda de Sant Martí, 8 a Joglar de Segalà, 9 a Pere de Coma, 4 a Bisbe, 5 a Arajol, 6 a Sant Anastasi, 57 a la Ronda de la Seu Vella (a sobre dels jutjats), 31 a Monterrey, 8 a la Parra, 5 a Canyeret i 3 a la plaça del Seminari. Així mateix, les 68 places de la plaça del Seminari, del Dipòsit i del carrer Múrcia passaran de ser zona de baixa rotació (zona verda) a zona blava normal. A més, les 40 places del tram de Prat de la Riba entre Príncep de Viana i Sans i Ribes passaran de zona blava a roja (alta rotació).