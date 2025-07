Un menor detingut a Lleida per possessió de pornografia infantil en una operació internacional

La Policia Nacional va detenir a finals del mes de març passat a Lleida un adolescent de 17 anys acusat de possessió de pornografia infantil. Segons van confirmar fonts policials a aquest diari, l’actuació va tenir lloc el passat 27 de març, quan es va arrestar el menor, que llavors tenia 17 anys, i es va portar a terme una entrada i escorcoll al seu domicili. Els agents van intervenir dispositius electrònics que seran analitzats per a la investigació.

Les mateixes fonts van assenyalar que, després de declarar al jutjat, va quedar en llibertat amb càrrecs. Aquesta detenció forma part d’una operació internacional que s’ha saldat amb 23 detinguts a l’Estat, entre ells el menor de Lleida. Tretze dels arrestos els va fer la Policia Nacional i deu, la Guàrdia Civil. En l’operatiu van participar deu països més: Bulgària, Dinamarca, Estònia, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Polònia, Romania i Suècia, i va comptar amb la col·laboració del Regne Unit a través de l’agència NCA, dels EUA a través de l’FBI i l’HSI, així com el National Center for Missing and Exploited Children. En total, es va detenir 166 persones i es va practicar 774 escorcolls.

Per part d’Espanya, l’acció operativa de la Policia Nacional es va portar a terme per la secció de protecció al menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència coordinant els grups d’investigació de delictes tecnològics de diferents províncies, entre els quals Lleida, i també Alacant, Barcelona, Càceres, Castelló, la Corunya, Madrid, Navarra, Ourense, Las Palmas, Santander, Tenerife, València i Saragossa.

En els 18 escorcolls practicats, un dels quals a la capital del Segrià, es va intervenir 39 dispositius (ordinadors portàtils i de sobretaula, telèfons mòbils, memòries USB, discos durs i memòries externes), dels quals s’han descarregat més de 41.000 vídeos i 28.000 imatges de contingut sexual infantil altament sensible. Per la seua part, la Guàrdia Civil va arrestar deu persones.

Important cop contra l’explotació sexual infantil a la xarxa

La Guàrdia Civil va destacar que la investigació, que està oberta, ha permès intervenir a Espanya importants quantitats de material digital amb contingut il·lícit.

Entre els detinguts, apunten, hi ha presumptes responsables de delictes molt greus relacionats amb agressions sexuals sobre menors i amb la producció, possessió i distribució de material d’abús sexual infantil.

A nivell global, l’operació es caracteritza per la seua dimensió i per haver suposat un important cop a les xarxes internacionals d’explotació sexual infantil a internet.

D’altra banda, s’han intervingut més de 594.000 arxius d’imatges i vídeo. Per part de la Guàrdia Civil també es van fer arrestos a Pontevedra, Guipúscoa, Jaén, Girona, Màlaga, Barcelona, Las Palmas i Còrdova.