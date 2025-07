Jornada per conscienciar de l’exclusió residencial

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’auditori del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir la jornada “Geometries de l’exclusió social: de l’habitatge a la llar”, organitzada per la comissió territorial de Lleida de les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), enfocada a analitzar les dificultats i problemàtiques per accedir a un habitatge digne, que és un dels principals generadors de pobresa a Catalunya. Al llarg de la jornada es van analitzar les causes i solucions per afrontar aquesta problemàtica de la mà d’experts, representants de l’administració i professionals d’entitats socials que treballen amb el col·lectiu vulnerable, a més de persones que han viscut aquesta “exclusió residencial”. És la segona edició d’aquesta jornada que impulsa l’ECAS juntament amb la UdL, que té com a principal objectiu sensibilitzar sobre les desigualtats socials.