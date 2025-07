Lleida, primera ciutat de l’Estat amb zero emissions de carboni en la gestió integral de l’aigua

Lleida és la primera ciutat de l’Estat en aconseguir un certificat de zero emissions de carboni en la gestió del servei integral d’aigua, del qual Aqualia és l’empresa concessionària. Així ho ha anunciat avui l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, en una visita a l’estació depuradora. "Aquest èxit ens omple d’orgull del treball que s’ha fet en els últims deu anys i ens ha d’esperonar a continuar treballant", ha afirmat. Ha detallat que Aqualia i la Paeria han aconseguit reduir a zero les emissions indirectes associades al consum energètic gràcies als plans d’eficiència i a les mesures d’implantació d’energia fotovoltaica i de producció de biogàs posades en marxa a la depuradora, així com a la compra d’energia 100% renovable.

"Més que una estació depuradora, tenim una biofactoria que crea subproductes fruit dels tractaments que es fan de l’aigua, per aprofitar totalment els residus que es generen", ha explicat, i ha afegit que el 2023 es va estalviar l’emissió a l’atmosfera de 1.068 tones de CO2. A més, ha remarcat que està immersa en un procés de transformació digital, d’ús d’Intel·ligència Artificial i creació de sensors virtuals per consolidar-se com a biofactoria.

L’alcalde ha destacat que gràcies al "sistema tarifari" han pogut anar invertint permanentment en millores de la gestió de l'aigua i el clavegueram. En aquest sentit, ha recordat que preveuen invertir 4 milions en les depuradores de Sucs i Raimat, a que ben aviat entrarà en servei la de Llívia i que aquest any destinaran 500.000 euros a reaprofitar l’aigua residual per regar parcs i jardins.

Juan Luis Castillo, director territorial d’Aqualia, ha subratllat a Lleida s’ha arribat a "un punt d’excel·lència" i que a la depuradora es duen a terme pràctiques que el certifiquen exemples com l’extracció sense cost energètic d’hidrogen del biogàs i amb això es genera energia elèctrica que els vehicles de la planta.