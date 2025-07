Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Desenes de persones van participar ahir en una protesta per denunciar la infiltració d’un agent de la Policia Nacional en l’activisme independentista. La manifestació va ser convocada per una vintena d’entitats, encapçalades per l’Ateneu Cooperatiu La Baula. Els participants van corejar consignes com “vergonya em donaria fer de policia”. D’altra banda, també presentaran una altra moció en el ple.