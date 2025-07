Rebuig veïnal a ampliar places de pàrquing de pagament

La resolució de la Paeria que aprova convertir 290 places de pàrquing gratuïtes del Barri Antic en zona blava i 361 més de Joc de la Bola en zona verda, com va avançar ahir SEGRE, no ha caigut bé entre els veïns, ja que consideren que seran els principals damnificats per aquesta mesura i empitjorarà la mobilitat en aquestes zones i àrees adjacents.

“El Centre Històric necessita ajuda i no que li posin més problemes i pals a les rodes”, va dir el president de Jaume I, Jaume Millas, que va lamentar que aquesta mesura “afectarà principalment les persones que vivim al barri i haurien d’habilitar més pàrquing gratuït en zones com el solar de l’antiga comissaria de la Policia Nacional, no reduir-les”. Per això, va plantejar “que els residents o bé no paguin o es restringeixi el pas de vehicles que no són del barri”.

Des de Som Veïns van criticar que l’ampliació de places de pagament al Centre Històric “provocarà més pressió a la Seu Vella, ja que els 200 estacionaments de la plaça de la Sardana continuaran sent gratuïts i ampliar la zona blava no suposarà cap millora per protegir el medi ambient i la salut de les persones”.

Per la seua part, el president veïnal de Joc de la Bola, Antoni Vila, va dir que “no sé si el comerç necessita 361 places de zona verda tenint el pàrquing del Camp d’Esports al costat”. Va afegir que el seu barri és dels que tenen els impostos més elevats “i no tenim cap servei ni equipament municipal i sí un local social precari i una plaça pendent d’urbanitzar des de fa vint anys”. “No sé si amb aquestes mesures faran una ciutat més amable, però estem farts de ser la guardiola de la Paeria”, va concloure Vila.

El líder del PP, Xavi Palau, va criticar “la improvisació” del PSC, ja que el govern va adoptar aquesta resolució després d’anul·lar-ne una altra del dia anterior. “Només provoquen incendis allà on no n’hi havia”, va afegir. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va criticar que el govern “aplica mesures sobre l’aparcament abans de garantir una alternativa real i eficient del transport públic”. Va denunciar la “preocupant actitud recaptatòria”, ja que “augmenten les places de pagament per obtenir més ingressos sense que es vegi una millora en la mobilitat”. L’edil Juanjo Falcó va afegir que no s’ha fet l’estudi previst de la xarxa d’autobusos.