Condemnat a 11 anys per abusar de la seua fillastra durant una dècada

“Resulta comprensible per a qualsevol persona que no es poden tocar parts íntimes o erògenes del cos d’una menor ni tampoc introduir dits a la vagina.” Així ho assenyala una sentència del Tribunal Suprem, que confirma la pena imposada per l’Audiència de Lleida d’11 anys de presó a un home per abusar sexualment de la seua fillastra durant una dècada.

La raó és que el processat va al·legar que desconeixia la gravetat dels fets, encara que sí que va admetre que va fer tocaments a la menor. D’aquesta forma, l’alt tribunal desestima tots els motius que formen part del recurs presentat per la defensa i confirma la pena de presó. Una sentència que ja va ser ratificada l’any passat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, després de passar pel Suprem, ja és ferma.

Segons la sentència, queda acreditat que els fets van tenir lloc des que la menor tenia entre 6 o 7 anys fins que va complir els 17, quan ella mateixa el va denunciar després d’iniciar una relació sentimental amb un noi. Els abusos es van produir en diferents poblacions, en les quals van anar residint l’acusat, amb el seu fill, i la víctima, amb la seua mare i parella del primer.

A banda de descartar que pogués desconèixer que el que feia era un delicte, el Suprem també rebutja aplicar-li l’atenuant de dilacions indegudes i la de la confessió.

En aquest últim cas, assegura que, malgrat que va admetre tocaments, “el reconeixement dels fets va ser parcial, confús, ambigu i poc precís”. Tampoc no atén la seua petició de rebaixar la pena per un atenuant d’alteració mental a l’assenyalar que l’informe forense va concloure que els trastorns patits pel recurrent no li havien impedit conèixer la il·licitud dels actes comesos.

En el judici celebrat a l’Audiència de Lleida l’octubre del 2023, la víctima va declarar que “jo era petita i feia el que ell em demanava”, mentre que una agent va assenyalar que “s’havia acostumat tant als abusos que els havia normalitzat”. A més, el Suprem confirma 12 anys de llibertat vigilada després de complir la pena de presó i una ordre d’allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima, que haurà d’indemnitzar amb 40.000 euros.