Lleida encararà una Setmana Santa de gairebé ple gràcies a la neu i el turisme rural

El sector turístic català afronta una Setmana Santa amb previsions d’ocupació molt altes, superiors al 85% en la majoria dels casos i, fins i tot, fregant el ple en nombrosos punts del territori. El bon temps i les temperatures primaverals, després de setmanes de pluja, han despertat les ganes de sortir i viatjar, segons indiquen diverses fonts del sector consultades per l’ACN. Els pronòstics apunten que s’igualaran o milloraran els registres de l’any passat, amb una forta demanda tant en allotjaments rurals com a les estacions d’esquí del Pirineu.

A les comarques del Pirineu, l’oferta de neu es mantindrà amb més de 250 quilòmetres esquiables, fet que permetrà tancar una temporada de neu positiva. Es preveu una ocupació del 90% durant els cinc dies festius, i entre el 60% i 70% durant la resta. Les estacions d'esquí alpí de Baqueira Beret, Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé i Vallter estaran obertes fins Dilluns de Pasqua, mentre que Vall de Núria i La Molina acabaran la temporada el diumenge 20 d'abril. Port del Comte i Tavascan ja han donat la temporada per acabada. Per la seva banda, les estacions de nòrdic estaran obertes per a usos turístics i Tuixent-La Vansa manté oberts els circuits d'esquí de fons.

A banda de l'esquí, el sector dels esports d'aventura de les comarques del Pirineu ja ha començat a treballar i preveu que activitats com el ràfting funcionin aquests dies a ple rendiment. Si la meteorologia acompanya, les empreses podrien signar la millor Setmana Santa dels darrers cinc anys en termes d'ocupació, segons l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.