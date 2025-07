Lleida reconverteix les pubilles i els hereus en quatre joves ‘referents’

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

L’ajuntament elegirà quatre joves d’entre 18 i 25 anys per ser “referents en la vida de la ciutat i participar en actes durant tot l’any”. L’edil de Joventut, Xavi Blanco, va explicar ahir que seran “l’evolució de les figures” de les publilles i hereus, però “volem arribar a un altre punt diferent”, donant-los continuïtat més enllà dels períodes festius per “posicionar els joves com un actiu molt important de la ciutat”, va afegir. Els quatre referents substituiran així les figures tradicionals del pubillatge, eliminades per l’anterior govern municipal.

Els aspirants hauran d’estar empadronats o demostrar una vinculació directa amb Lleida, així com “tenir un talent marcat o una trajectòria que sobresurti en l’àmbit de la cultura, la investigació, l’esport o el social”, va afegir Blanco. Els candidats es poden presentar a títol individual, però també a través d’entitats o centres educatius de Lleida.

El termini es va obrir ahir i acaba el 25 d’abril. L’elecció dels referents, a càrrec d’un comitè de tècnics municipals i representants d’entitats, serà el pròxim 2 de maig. La seua presentació tindrà lloc durant el pregó de les pròximes Festes de Maig, i els quatre llocs es renovaran cada any.

Així mateix, els referents seran ambaixadors de la ciutat i representaran la joventut en actes com el pregó de les Festes o el Castell de Focs, així com el Plenari dels Infants i Adolescents o el LleidaJove Fest. Els quatre rebran formacions en lideratge, comunicació i organització d’esdeveniments per potenciar les seues habilitats. Malgrat que el càrrec és voluntari, els seleccionats gaudiran d’una acreditació oficial que els donarà accés preferent als actes proposats.

Recorda que el PSC va prometre recuperar el pubillatge

El regidor del PP Roger Melero va denunciar que “suprimir la figura tradicional de les pubilles i hereus contradiu les promeses electorals del PSC” perquè és el que va intentar fer l’anterior govern municipal i “en aquell moment va comptar amb una oposició ferma del PSC”. El PP va manifestar “rebuig rotund” a un canvi amb “una voluntat purament ideològica”. La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va valorar que “la proposta del PSC, en la seua línia habitual, és anodina, mediocre i no satisfà ningú”, i va dir que el govern assumeix “la proposta d’ERC de l’anterior mandat”, però amb un “cinisme colossal, si recordem la matraca [a favor de les pubilles] que van fer amb fins i tot articles de la tinenta d’alcalde Cristina Morón parlant del pubillatge de la seua filla”.

La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recordar que el PSC va presentar una proposta de resolució el 2021 que reclamava textualment “recuperar el pubillatge” i “incorporar la figura de l’hereu”. Va lamentar que “la proposta deixa de banda una expressió cultural que forma part de la memòria col·lectiva i el teixit festiu de la ciutat”. La de Vox, Gloria Rico, va valorar que “la desaparició és un atac a la nostra cultura i tradicions”.