Restaura el mural històric de Víctor Pérez Pallarès a l’avantsala del Saló de Plens

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquesta setmana la restauració del mural de gran format situat al mur nord de l’avantsala de la primera planta de l’edifici de la Paeria. L’obra, pintada l’any 1973 per l’artista lleidatà Víctor Pérez Pallarès, forma part del patrimoni artístic i històric de la ciutat i representa una escena inspirada en la llegenda de la concessió dels usos i l’escut de Lleida per part del rei Jaume I, com a reconeixement a la participació dels cavallers lleidatans en la conquesta de València l’octubre de 1238.

Tot i que l’estat general del mural és bo, el pas dels anys ha deixat una capa superficial de brutícia que enfosquia els colors originals. A més, la part inferior presentava algunes pèrdues puntuals de pintura degudes a cops i rascades, ja que és una zona de pas habitual.

La intervenció està a càrrec del restaurador especialitzat Ramon Solé Urgelés, i inclou una neteja integral del mural per recuperar la brillantor i la tonalitat originals, així com la reparació i tractament pictòric dels punts malmesos. Per accedir a la part superior de la pintura, durant aquesta setmana s’ha instal·lat una bastida.