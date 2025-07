L'hotel Condes de Urgel de Lleida surt a subhasta per impagament de 4,8 milions

L’emblemàtic edifici de l’hotel Condes de Urgel, un dels establiments hotelers més reconeguts de Lleida, ha estat posat a subhasta pública per ordre del jutjat de primera instància número 1 de la capital ilerdenca. La mesura respon a la demanda interposada pel Banc de Crèdit Social i Cooperatiu (entitat el principal accionista de la qual és Cajamar) davant de l’impagament d’un préstec hipotecari que ascendeix a 4.795.474,43 euros, al qual se sumen 1.464.697,17 euros addicionals en concepte d’interessos i costes judicials.

Segons consta al portal públic de subhastes, el procediment d’execució ha estat instat contra les societats propietàries de l’immoble, Norcia Inversiones i Delfos Conde. La valoració oficial de l’edifici s’ha establert en 10.038.009,84 euros, més del doble del deute reclamat. Encara que no s’ha fixat un import mínim per a les licitacions, els interessats en participar hauran de dipositar una fiança de 501.900,49 euros, equivalent al 5% del valor taxat de l’immoble.

L’expedient revela, a més, l’existència de tres anotacions preventives d’embargament per impagaments tributaris: dos corresponen a l’Ajuntament de Lleida per un import que supera els 250.000 euros en conjunt, mentre que Hisenda té registrat un altre embargament per gairebé 10.000 euros, la qual cosa complica encara més la situació financera de l’històric establiment.

Història d’un hotel emblemàtic per a Lleida

L’hotel Condes de Urgel, inaugurat el 1975 al costat de l’antiga carretera N-II, va representar durant dècades un símbol de prestigi per a la capital lleidatana. L’edifici, dissenyat per l’arquitecte Lluís Domènech, va sorgir com una ampliació de l’establiment original que havia obert les seues portes el 1960 a l’avinguda de Les Garrigues, on actualment es troba la discoteca Mima.

Amb les seues deu plantes distribuïdes en una parcel·la de 4.046 metres quadrats i més de 18.170 metres quadrats construïts, aquest complex va tenir l’honor de convertir-se en el primer hotel de quatre estrelles de Lleida. Les seues 94 habitacions van acollir durant anys a nombrosos visitants fins que la crisi econòmica i els problemes financers van començar a fer efecte en la seua gestió.

L’establiment va tancar per primera vegada el 2014 a causa de dificultats econòmiques, però va aconseguir reobrir les seues portes a finals de 2015 gràcies a un acord assolit amb la cadena hotelera Playa Senator, que va assumir la seua gestió després d’emprendre una renovació parcial. Tanmateix, aquesta nova etapa va resultar efímera, ja que tot just dos anys i mig després, concretament el 9 de juliol de 2018, l’hotel va clausurar definitivament les seues instal·lacions.

Un projecte frustrat de reconversió

Rere el tancament definitiu del Condes de Urgel, l’empresa propietària en aquell moment va anunciar un ambiciós pla per reconvertir l’immoble en un espai mixt que combinaria l’activitat hotelera tradicional amb apartaments turístics i habitatges de lloguer. Aquest projecte, que podria haver donat una nova vida a l’edifici, mai no va arribar a materialitzar-se.

Durant els gairebé set anys transcorreguts des del seu tancament, l’edifici ha anat deteriorant-se progressivament mentre passava per diferents mans, sense que cap dels propietaris hagi aconseguit revitalitzar l’espai. La subhasta judicial representa ara un punt d’inflexió que podria determinar el futur d’aquest emblemàtic immoble del patrimoni hoteler lleidatà.

Impacte al sector hoteler de Lleida

La situació de l’hotel Condes de Urgel reflecteix les dificultats que ha travessat el sector hoteler en ciutats de mida mitjana com Lleida, especialment després de la crisi econòmica de 2008 i posteriorment amb la pandèmia. La desaparició d’aquest establiment emblemàtic va suposar un dur cop per a l’oferta hotelera de qualitat a la capital ilerdenca.

Amb les seues gairebé 100 habitacions, el Comtes representava una part significativa de la capacitat hotelera de categoria superior a Lleida. El seu tancament ha obligat a reconfigurar el mapa d’allotjaments de la ciutat, amb altres establiments assumint la demanda d’hostalatge de qualitat.

Quines opcions té un edifici hoteler després d’una subhasta judicial?

Els edificis hotelers que surten a subhasta judicial poden seguir diferents camins segons qui resulti adjudicatari. En ocasions, grans cadenes hoteleres aprofiten aquestes oportunitats per expandir-se adquirint immobles a preus competitius. Una altra possibilitat és que inversors immobiliaris comprin l’edifici per reconvertir-lo en apartaments, oficines o espais comercials.

En el cas del Condes de Urgel, la seua ubicació estratègica i les seues característiques arquitectòniques el converteixen en un actiu valuós que podria recuperar la seua funció hotelera o transformar-se per a altres usos.