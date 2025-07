Prova pilot del conservatori de Lleida per ensenyar música a nens autistes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Atansar la música a nens i nenes amb trastorn de l’espectre austista (TEA) que tinguin inquietuds artístiques. Aquest és l’objectiu de la prova pilot que ha iniciat el conservatori i escola municipal de música de Lleida. El projecte, batejat com a SintoniTEA, es porta a terme conjuntament amb l’Associació TEA Ponent i està destinat a nens de 6 i 7 anys amb autisme que volen iniciar-se en l’aprenentatge musical. De moment, hi participen cinc de forma regular i un altre assisteix d’oient a algunes sessions.

Per a aquesta iniciativa s’ha creat una aula d’experimentació musical gestionada amb tècniques de la TEA Ponent, professors del conservatori i el psicopedagog de les escoles artístiques municipals. El banc d’instruments del conservatori n’ha incorporat alguns d’adaptats a les necessitats d’aprenentatge dels petits i el professorat ha rebut formació sobre les característiques de l’autisme i com treballar-lo des d’un entorn educatiu, impartida per expertes de la Federació Catalana d’Autisme. A més, també hi van participar tècniques d’altres entitats de Lleida que treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual, per compartir experiències i recursos.

El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va afirmar que les escoles artístiques municipals aposten per un model d’educació inclusiva. “Volem que totes les persones amb motivacions artístiques puguin participar en algun dels itineraris formatius que oferim”, va remarcar, i va considerar que “aquest model d’investigació i acció aplicat a l’aprenentatge de música amb nens autistes és una excel·lent estratègia per aprendre música de forma amable i divertida”.