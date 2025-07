El bar de la Seu, obert fins a la nova licitació

Publicat per Marc Carbonell Lleida Creat: Actualitzat:

El bar de la Seu Vella, La Sibil·la, podrà seguir obert fins que la Paeria adjudiqui de nou el servei i no haurà de tancar a finals d’aquest mes, quan caduca l’actual concessió. Així ho va explicar una portaveu municipal, que va indicar que “fins que no hi hagi nou adjudicatari, es preveu que continuï l’actual servei de restauració”.

L’ajuntament explica que dijous vinent acaba el període d’exposició pública del plec de clàusules per a la gestió i explotació de l’edifici de la Contraguàrdia de la Reina destinat a bar restaurant. Indica que la data de licitació del contracte dependrà de si s’han presentat al·legacions, la qual cosa se sabrà a partir del dia 22. Si n’hi ha, s’hauran de resoldre i després es publicarà la licitació. Si no es presenten al·legacions, els plecs quedaran aprovats definitivament i es procedirà a publicar la licitació, afegeix.

La nova licitació del bar inclourà, com a novetat, la possibilitat d’explotar temporalment els espais de la plaça d’Hispanoamèrica i el Baluard del Rei per a serveis de restauració, mitjançant instal·lacions desmuntables com els food trucks, amb l’objectiu d’augmentar l’oferta de restauració i lleure A la Seu.

Per la seua part, la gerència de La Sibil·la indica que preveu presentar-se de nou al concurs per optar a continuar gestionant el bar restaurant.