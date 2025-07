Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La circulació per la rambla Ferran en direcció a l’estació de trens va ser ahir al matí més complicada del que és habitual perquè bona part de la calçada estava plena de grues. Una s’utilitzava en la demolició de l’edifici en ruïna del carrer del Nord, una altra per podar arbres del passeig central i una tercera, per netejar els vidres d’un edifici. Els conductors van haver de fer diverses ziga-zagues per esquivar-les.