El cotxe elèctric compartit de la Paeria i Universitat de Lleida ja circula

El cotxe elèctric compartit entre la Paeria i la Universitat de Lleida (UdL), gestionat per la cooperativa Som Mobilitat, a la fi ha entrat en servei, gairebé 7 mesos després de la seua presentació pública el 20 de setembre de l’any passat, durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible. Aquell dia es va anunciar que durant les tardes i els caps de setmana també estaria a disposició dels ciutadans que s’associessin a la cooperativa (a través d’un pagament únic de 10 euros), però ara per ara el vehicle només és per als treballadors de l’ajuntament i la UdL i no hi ha data per a l’extensió per a la ciutadania en general.

El retard es deu a les dificultats que va trobar Som Mobilitat a l’hora de fer arribar l’electricitat i la cobertura a l’aparcament de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana al número 2 del carrer la Palma, punt des del qual sempre ha de partir i on s’ha de retornar el cotxe. Una portaveu de la cooperativa va explicar que han assumit el cost de les operacions perquè el vehicle pugui finalment circular. L’electricitat es va instal·lar a finals del mes de novembre passat, però el dispositiu per disposar de cobertura va costar més. Aquesta és necessària efectuar gestions bàsiques com obrir i tancar el vehicle a través de l’aplicació de Som Mobilitat.

Així, el personal de la Paeria i la UdL pot fer servir el cotxe elèctric, prèvia reserva, de dilluns a divendres de 7.00 a 15.00 hores per motius laborals. Per als treballadors del consistori és gratuït. La Paeria ha adquirit un paquet d’hores per utilitzar-lo i si per qüestions laborals algun treballador el necessita a la tarda o en cap de setmana disposa de 75 hores a l’any.

Per al personal de la Universitat de Lleida, el servei estarà actiu després de les vacances de Setmana Santa i la tarifa és de cinc euros l’hora, però durant el primer any els usuaris en pagaran només dos. Altres requisits en aquest cas són ser més gran de 22 anys i per als que en tinguin menys de 25, tenir el carnet de conduir amb una antiguitat d’almenys dos anys. Per a usos fora de l’horari de 7.00 a 15.00, la Universitat té també 150 hores a l’any.